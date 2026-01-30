Jonas se desentende com Paulo Augusto após cair no BBB 26

A correria para atender ao Big Fone, na manhã desta sexta-feira (30), terminou com Jonas Sulzbach caindo e em confusão no Big Brother Brasil (BBB) 26.

Logo após Babu Santana atender ao telefone, o empresário discutiu com Paulo Augusto no banheiro da casa. Para o gaúcho, o brother seria o culpado por sua queda no gramado.

"Você viu o que você fez né? Você não lembra o que você fez?", questionou o ex-BBB 12.

Em resposta, PA disse que o colega estaria correndo devagar e demostrou que teria apenas tentado ultrapassá-lo. "Você estava meio dormindo ainda. Você caiu com tudo, estava molenga", apontou.

Então, o estudante de medicina veterinária questionou se Jonas estava insinuando um possível "empurrão". "Não caí sozinho", respondeu o veterano.

Na sequência, PA relatou que "não estava correndo ao máximo" e pediu desculpas: "Tá tranquilo, estou pensando ainda", disse Jonas, que reclamou de dor e destacou que gostaria de ver as imagens do momento para ter certeza se foi empurrado ou não.

Web especula expulsão de PA

Nas redes sociais, internautas especulam sobre uma possível expulsão do pipoca, caso seja confirmada a influência direta dele na queda do veterano. No entanto, outros usuários não acreditam que a punição seria justa com a situação.