BBB 26: confira cronograma da semana
Semana terá Prova do Anjo, formação de Paredão e eliminação.
O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (29), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.
A programação teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a terceira liderança da edição.
A semana contará com três toques do Big Fone.
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
QUINTA (HOJE)
- Uma pessoa fora das 3 provas da semana
- Prova do Líder
SEXTA (30/01)
- BIG FONE - 7h (prata)
- BIG FONE - ao vivo (dourado)
SÁBADO (31/01)
- PROVA DO ANJO
- BIG FONE - ao vivo (cor por votação do público)
- Consenso do Big Fone (ao vivo)
- Uma pessoa emparedada
DOMINGO (01/02)
- PRESENTE DO ANJO - poderá ganhar +1 imunidade para dar
DOMINGO (01/02)
- FORMAÇÃO DE PAREDÃO TRIPLO
- IMUNIDADES:
Um imunizado pelo anjo
+Um imunizado pelo anjo (se ele ganhar)
- EMPAREDADOS:
Um emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone
Um emparedado pelo Líder
Dois mais votados pela casa
- PROVA BATE E VOLTA
TERÇA (03/02)
Eliminação
