BBB 26: confira cronograma da semana

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (29), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.

A programação teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a terceira liderança da edição.

A semana contará com três toques do Big Fone.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

QUINTA (HOJE)

Uma pessoa fora das 3 provas da semana

Prova do Líder

SEXTA (30/01)

BIG FONE - 7h (prata)

BIG FONE - ao vivo (dourado)

SÁBADO (31/01)

PROVA DO ANJO

BIG FONE - ao vivo (cor por votação do público)

Consenso do Big Fone (ao vivo)

Uma pessoa emparedada

DOMINGO (01/02)

PRESENTE DO ANJO - poderá ganhar +1 imunidade para dar

DOMINGO (01/02)

FORMAÇÃO DE PAREDÃO TRIPLO

IMUNIDADES:

Um imunizado pelo anjo

+Um imunizado pelo anjo (se ele ganhar)

EMPAREDADOS:

Um emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone

Um emparedado pelo Líder

Dois mais votados pela casa

PROVA BATE E VOLTA

TERÇA (03/02)

Eliminação