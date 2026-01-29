Diário do Nordeste
Com briga generalizada e choro, veja como foi a Festa do Líder no BBB 26

Saiba o que aconteceu no evento em homenagem a Babu Santana.

(Atualizado às 08:13)
Imagem mostra brothers do BBB 26 brigando na pista de dança durante festa do líder babu santana.
Legenda: Tetra envolveu diversos participantes e acabou sem ninguém se entender.
Foto: Reprodução/Gshow.

A Festa do Líder de Babu Santana foi marcada por briga generalizada, choro e pegadinha durante a madrugada desta quinta-feira (29) no Big Brother Brasil (BBB) 26. 

Com o tema de teatro, o evento celebrou a primeira liderança do ator no reality show. Logo no início, ele se emocionou ao ouvir a música "Tropa do Babu", de Baco Exu do Blues, enquanto eram exibidas fotos de sua trajetória no telão. 

O brother ainda chorou em diversos outros momentos enquanto matava a saudade da família ao ver fotos dos parentes no telão.  

Briga generalizada

Na festa, Marcelo e Jonas Sulzbach se desentendem e acabaram gerando uma tetra generalizada na casa, envolvendo outros brothers. 

Tudo começou quando Maxiane sugeriu que o amigo médico deitasse na pista enquanto algumas sisters dançariam ao seu lado. Ele recusou e propôs que ela chamasse Jonas, com que já trocou beijos na primeira festa. 

Seguindo a sugestão, a influenciadora chamou o empresário, que também recusou o convite e, posteriormente, em conversa com Sarah Andrade, desabafou que se sentiria "objetificado" na brincadeira.

No entanto, a resposta do veterano não agradou Marcelo, que afirmou que o brother não teria entendido a sugestão. "Você não levou na brincadeira", disparou, enquanto Breno pedia para o colega relaxar. "Tava falando com a Sarah que estava levando de boa", respondeu Jonas. 

"Ele é sonso. Muito sonso", continuou o potiguar, sendo levado por Breno para o outro lado da pista de dança. 

Jonas chora: 'Não sou só um corpo'

Em conversa com Sarah, Jonas chorou e desabafou, deixando a festa em seguida.

Tem coisas que eu quero mudar. Sofri algumas depois do programa… Quero mudar esses estereótipos. [...] Não sou resumido ao um corpo. Tenho mais a mostrar. Não sou só isso."
Jonas Sulzbach
Empresário e modelo

Já na casa, Samira tentou falar com o veterano quando ele explicava seus sentimentos a Breno no banheiro. No entanto, a sister não gostou da postura do brother que, segundo ela, teria sido grosseiro.

Então, Marcelo procurou o ex-BBB 12 para tentar entender o que acontecera e ele tentou explicar que não encarou o convite como brincadeira e se sentiu objetificado. "Não quero que a minha imagem seja a mesma que saí do outro programa." 

No entanto, o médico não concordou que Jonas tenha desabafado sobre o caso com Sarah ao invés de conversar sobre o caso com Maxiane.

No fim, a briga generalizada acabou sem ninguém se entender, Marcelo saiu dizendo que assumirá uma nova postura no jogo, Samira ficou magoada e chorando com a suposta grosseria de Jonas e o empresário foi dormir pensativo. 

Gabriela fica de fora da festa: 'Vou surtar'

Antes da área externa ser liberada, o líder precisou decidir quem seria vetado da festa e participaria da dinâmica do "Barrado do Baile" e acabou escolhendo Gabriela.

A sister teve que colorir um desenho gigante seguindo as mesmas cores do gabarito. "Vou surtar nisso aqui", reagiu a sister durante a prova.

Mesmo após mais de sete horas pintando, ela não concluiu o desafio e só pôde retornar à casa quando acabou a festa.

Ao voltar, Gabriela foi acolhida por outros brothers enquanto chorava. "É só uma festa. Vão ter muitas, muitas e muitas outras e você vai participar de todas elas", consolou Maxiane.

Pegadinha do líder

Pouco depois do fim do evento e dos borthers irem dormir, Babu decidiu pregar uma peça e acordar todo mundo. "A galera que está indo trabalhar agora merece ver isso", justificou o líder enquanto tocava o alarme ao lado de Juliano Floss. 

