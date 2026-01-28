Virginia Fonseca deixa o SBT e justifica saída: 'Precisando aprender a dançar'

A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca confirmou, na tarde desta quarta-feira (28), sua saída do SBT após dois anos. A informação foi confirmada ao jornalista Flávio Ricco por Daniela Beyruti, diretora da emissora.

Os rumores sobre a saída de Virginia circularam ao longo do dia nos bastidores do canal e se confirmaram após a influenciadora comunicar oficialmente ao diretor da atração que deixaria o comando do “Sabadou com Virginia”, um dos carros-chefe da programação.

Segundo Daniela Beyruti, a apresentadora já vinha conversando com a direção do SBT sobre o acúmulo de compromissos profissionais, projetos pessoais e questões da vida privada — incluindo o relacionamento com o jogador Vini Jr., que mora na Espanha.

“Eu estou precisando aprender a dançar”, teria dito Virginia, segundo relatos. A justificativa tem relação direta com o novo desafio da influenciadora, que será Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio no Carnaval deste ano.

Legenda: A mãe de Virgínia, Margareth Serrão, e seu amigo, Lucas Guedes, eram contrários a saída da influenciadora. Foto: Divulgação / SBT.

Daniela revelou ainda que, em dezembro, pediu para que Virginia reconsiderasse a decisão. De acordo com Flávio Ricco, Margareth Serrão, mãe da influenciadora, também era contrária à saída.

A última gravação do Sabadou com Virginia está marcada para o dia 24 de fevereiro e deve acontecer em clima de despedida. Até lá, o programa ainda exibirá seis edições inéditas e, depois disso, não terá continuidade na grade do SBT.

No perfil oficial da atração, foi confirmado o cancelamento do programa. Segundo a mensagem, Virginia sentiu a necessidade de se dedicar a novos projetos e que foi um período extremamente feliz em que ela esteve na emissora.

Veja o comunicado oficial