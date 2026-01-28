Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Virginia Fonseca deixa o SBT e justifica saída: 'Precisando aprender a dançar'

A influenciadora já estava em tratativas com a emissora desde dezembro do ano passado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:19)
Zoeira
Apresentadora Virginia Fonseca no estúdio do seu programa.
Legenda: Atração segue com seis edições inéditas e não retornará a grade de programação.
Foto: Divulgação / SBT.

A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca confirmou, na tarde desta quarta-feira (28), sua saída do SBT após dois anos. A informação foi confirmada ao jornalista Flávio Ricco por Daniela Beyruti, diretora da emissora.

Os rumores sobre a saída de Virginia circularam ao longo do dia nos bastidores do canal e se confirmaram após a influenciadora comunicar oficialmente ao diretor da atração que deixaria o comando do “Sabadou com Virginia”, um dos carros-chefe da programação.

Veja também

teaser image
Zoeira

Gisele Bündchen publica fotos inéditas ao lado do filho mais novo

teaser image
Zoeira

Café de Ana Maria com ex-BBB 26 Matheus tem ‘torta de climão’ no menu

Segundo Daniela Beyruti, a apresentadora já vinha conversando com a direção do SBT sobre o acúmulo de compromissos profissionais, projetos pessoais e questões da vida privada — incluindo o relacionamento com o jogador Vini Jr., que mora na Espanha.

“Eu estou precisando aprender a dançar”, teria dito Virginia, segundo relatos. A justificativa tem relação direta com o novo desafio da influenciadora, que será Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio no Carnaval deste ano.

Convidados do Sabadou com Virginia.
Legenda: A mãe de Virgínia, Margareth Serrão, e seu amigo, Lucas Guedes, eram contrários a saída da influenciadora.
Foto: Divulgação / SBT.

Daniela revelou ainda que, em dezembro, pediu para que Virginia reconsiderasse a decisão. De acordo com Flávio Ricco, Margareth Serrão, mãe da influenciadora, também era contrária à saída.

A última gravação do Sabadou com Virginia está marcada para o dia 24 de fevereiro e deve acontecer em clima de despedida. Até lá, o programa ainda exibirá seis edições inéditas e, depois disso, não terá continuidade na grade do SBT.

No perfil oficial da atração, foi confirmado o cancelamento do programa. Segundo a mensagem, Virginia sentiu a necessidade de se dedicar a novos projetos e que foi um período extremamente feliz em que ela esteve na emissora.

Veja o comunicado oficial

Imagem mostrando o comunidado do encerramento do Sabadou com Virginia.
Legenda: Apresentadora confirmou que precisa se dedicar a novos projetos.
Foto: Reprodução.

Assuntos Relacionados
Apresentadora Virginia Fonseca no estúdio do seu programa.
Zoeira

Virginia Fonseca deixa o SBT e justifica saída: 'Precisando aprender a dançar'

A influenciadora já estava em tratativas com a emissora desde dezembro do ano passado.

Redação
Há 37 minutos
Foto de Matheus do BBB 26 no café com Ana Maria Braga do Mais Você.
Zoeira

Café de Ana Maria com ex-BBB 26 Matheus tem ‘torta de climão’ no menu

Matheus foi eliminado do BBB 26 com 79,48% da média de votos.

Redação
Há 2 horas
Foto de Gisele Bündchen abraçando filho mais novo, River.
Zoeira

Gisele Bündchen publica fotos inéditas ao lado do filho mais novo

Discreta na vida pessoal, a modelo decidiu não mostrar o rosto do caçula.

Redação
28 de Janeiro de 2026
foto do cantor Harry Styles em show.
Zoeira

Harry Styles anuncia novas datas de shows no Brasil

As apresentações fazem parte da turnê “Together, Together”, que divulga o álbum “Kiss All The Time".

Redação
28 de Janeiro de 2026
Uma mesa posta ao ar livre com diversos alimentos de café da manhã, incluindo bolo com cobertura de chocolate, pães, frutas, biscoitos, geleias e bebidas em copos coloridos. Ao fundo, há árvores, gramado e uma área urbana com pessoas passando. Uma pessoa sentada à mesa veste uma camisa branca e gesticula com as mãos enquanto participa do cenário de transmissão ao vivo, indicado por um gráfico no canto inferior direito com o logotipo da emissora.
Zoeira

Ana Maria Braga ensina Matheus, do BBB 26, a espremer limão: 'Nunca fiz limonada'

História repercutiu meme nas redes sociais antes da eliminação do brother na terça (28).

Redação
28 de Janeiro de 2026
Close-up de Matheus, do BBB 26. ele é um homem jovem, negro, com cabelo raspado, bigode e barba rala, olhando para o lado direito com a boca levemente aberta, em ambiente interno.
Zoeira

Eliminado do BBB 26, Matheus afirma que 'pauta de Ana Paula o incomoda na vida'

Segundo participante a deixar o reality, brother falou sobre conflitos, admitiu erros e disse estar focado em recomeçar.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra ex-bbb Matheus durante o programa bate-papo BBB após ele ser o segundo eliminado do programa.
Zoeira

Matheus diz que errou ao chamar Ana Paula de 'patroa' no BBB 26

Gaúcho reagiu ao assistir cenas de brigas com a jornalista e Milena.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra reações de Matheus, de Leandro e de Brigido após resultado do segundo paredão do bbb 26, que eliminou Matheus.
Zoeira

Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Veja destaques da eliminação

Saiba como foi a saída de Matheus do reality show e a reação dos brothers.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Foto de Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26.
Zoeira

Segunda noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais

Três homens competiram pela preferência do público na noite desta terça-feira (27).

Redação
28 de Janeiro de 2026
Apresentador Tadeu Schmidt em noita de eliminação no BBB 26.
Zoeira

Em discurso de eliminação, Tadeu alerta sobre limites dos embates no BBB 26

Apresentador destaca o peso das palavras dentro e fora da casa ao anunciar a saída de Matheus.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Participante Matheus, do Big Brother Brasil 26, foi eliminado no 2º paredão.
Zoeira

Veja trajetória de Matheus, participante eliminado no 2º paredão do BBB 26

Bancário integrou o grupo Pipoca e entrou a partir do Quarto Branco.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Imagem de participantes no paredão do BBB 26.
Zoeira

Matheus é o segundo eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Foto de Boinha e seu filho, o influenciador Francisco.
Zoeira

Boinha, pai do influenciador Francisco, sofre AVC

Boinha estava hospitalizado em uma UTI após sofrer um derrame hemorrágico.

João Lima Neto
27 de Janeiro de 2026
print de post antigo de Brigido, do BBB 26, sobre casamento gay.
Zoeira

BBB 26: Post antigo de Brígido sobre casamento gay causa polêmica

Usuários questionaram uma possível contradição, já que o empresário é um integrante do grupo religioso Legendários.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Colagem com as sisters Milena e Jordana.
Zoeira

Milena confronta Jordana no BBB 26 e dispara: ‘Não te dou liberdade’

Mineira foi tirar satisfação após ouvir conversa no banheiro.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Imagem de participantes no paredão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final aponta eliminação de brother nesta terça (27)

O resultado do paredão será anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Zezé di Camargo não se pronunciou sobre o anúncio de gravidez feito por Amabylle e Igor Camargo.
Zoeira

Anúncio de gravidez na família Camargo expõe silêncio de Zezé e revive conflitos 

Expectativa pela primeira filha de Igor Camargo reacende crise envolvendo Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Milena, Ana Paula e Juliano observam a nova câmera na despensa.
Zoeira

Milena estranha nova câmera no BBB após episódio envolvendo Pedro e Jordana

A sister percebeu a nova câmera no espaço enquanto conversava com Ana Paula e Juliano.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Emparedados da semana no BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com mais de 50%

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (27).

Redação
27 de Janeiro de 2026
Em um palco iluminado, o dançarino Juliano Floss, loiro e de camiseta branca, sorri ao segurar um totem de papelão da cantora Marina Sena. Ao lado, uma artista usa um figurino carnavalesco vibrante com um grande adorno de estrelas coloridas na cabeça. No fundo, músicos tocam percussão sob luzes de palco verdes e azuis.
Zoeira

Cearense se fantasia de Juliano Floss com Marina Sena de papelão e chama atenção da cantora

Fantasia de servidor público durante bloco em Fortaleza repercutiu nas redes.

Ana Alice Freire*
27 de Janeiro de 2026