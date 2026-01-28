Diário do Nordeste
Gisele Bündchen publica fotos inéditas ao lado do filho mais novo

Discreta na vida pessoal, a modelo decidiu não mostrar o rosto do caçula.

foto de Gisele Bündchen abraçando filho mais novo, River.
Legenda: Modelo registrou momentos íntimos ao lado da família.
Foto: Reprodução/Instagram.

A modelo Gisele Bündchen, de 45 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para compartilhar fotos do filho caçula, River. Embora discreta na vida pessoal, a gaúcha publicou imagens de momentos íntimos ao lado da família para comemorar o primeiro aniversário do pequeno.

River é fruto do relacionamento da top model com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

"Não acredito que já passou mais de um ano desde que você veio abençoar as nossas vidas. Obrigada, Deus, por tanto", escreveu a modelo. 

Veja as fotos

Para manter a privacidade do filho mais novo, Gisele decidiu, desde o nascimento de River, não mostrar o rosto dele. Nas fotos, Gisele aparece amamentando o pequeno e em passeios na praia ao lado dos irmãos, do pai e dos filhos mais velhos.

River também foi fotografado praticando uma aula de jiu-jitsu com o pai, com direito a kimono infantil, e até interagindo com os cães da família.

Gisele também é mãe de outros dois filhos, Vivian, de 13 anos, e Benjamin, de 16, do antigo casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. Eles foram casados por 13 anos e se separaram em 2022.

Casamento com Joaquim Valente

Gisele Bündchen e Joaquim Valente teriam oficializado a relação em uma cerimônia discreta na Flórida. De acordo com informações publicadas pelo site TMZ, a modelo brasileira e o instrutor de jiu-jítsu se casaram no início de dezembro do ano passado, em um evento intimista na residência dela, em Surfside, onde vive atualmente.

Segundo o portal norte-americano, registros obtidos apontam que a certidão de casamento foi emitida no dia 1º de dezembro de 2025, enquanto a união civil ocorreu dois dias depois, em 3 de dezembro. A celebração teria reunido apenas familiares e amigos próximos, que já sabiam dos planos do casal.

