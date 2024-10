Grávida, Gisele Bündchen se sente 'sortuda' e planeja parto em casa, diz revista

A super modelo Gisele Bündchen está grávida do terceiro filho. Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 — frutos do casamento com Tom Brady — a famosa está à espera do primeiro herdeiro com o namorado brasileiro, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

"Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", declarou uma fonte próxima à revista americana People. Ainda segundo a publicação, a brasileira planeja receber o bebê em casa.

Bündchen se sente "muito sortuda" por ter conhecido Valente, um instrutor de jiu-jitsu, disse a fonte a revista americana

Os rumores sobre uma possível gravidez de Bündchen começaram após a ausência dela no Victoria's Secret Fashion Show — realizado em outubro deste ano.

Veja também Ser Saúde Gravidez após os 35 anos: especialista dá dicas de cuidados em gestações como a de Gisele Bündchen

Namoro começou em 2023

Segundo a revista americana, Bündchen e Valente foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022. Eles negaram ter um relacionamento romântico por meses, mas uma fonte da revista americana revelou que eles começaram a namorar em junho de 2023.

Legenda: Joaquim ao lado do filho de Gisele Foto: Reprodução/Instagram

Em setembro deste ano, a modelo Gisele Bündchen surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto inédita do namorado com a família. Ela registrou quando ele entrou na água de um lago para se divertir com o enteado, Benjamin.

Na imagem, Joaquim e Benjamin apareceram praticando stand up paddle em um dia de verão. A foto foi compartilhada no meio de outras fotos de Gisele no Instagram. “O melhor do verão”, disse ela na legenda.