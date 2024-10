Gisele Bündchen está grávida do terceiro filho, diz revista; veja detalhes

A modelo Gisele Bündchen, de 44 anos, está grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35. Segundo a revista norte-americana People, uma fonte próxima da brasileira garantiu que os dois estariam à espera do primeiro filho juntos.

"Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família," disse ela à publicação.

A supermodelo já é mãe de Benjamin, 14 anos, e Vivian, de 11, de seu antigo casamento com o jogador Tom Brady.

Boatos de uma suposta gravidez de Gisele iniciaram após fãs sentirem sua ausência no Victoria's Secret Fashion Show, realizado no dia 15 de outubro. A topmodel recusou o convite da famosa grife de lingeries e perfumes em Nova York. Após um hiato de 6 anos, as "Angels", como são conhecidas as modelos do elenco, voltaram às passarelas do evento promovido pela marca.

Namoro com instrutor de jiu-jitsu

O anúncio do novo relacionamento aconteceu em março deste ano, mas os rumores do relacionamento surgiram ainda em 2023. Conforme fontes próximas ao casal, eles começaram a se conhecer como amigos.

“Joaquim é um cara legal. Ele tem os pés no chão, é gentil e inspirador. Gisele hesitou em namorar após o divórcio, e tem sido muito natural para ela namorar Joaquim. Ela adora que ele seja brasileiro como ela”, acrescentou uma das fontes à revista People em fevereiro deste ano.

De lá para cá, a brasileira foi vista em diversos encontros românticos com o treinador. Depois ela confirmou o namoro ao The New York Times, dizendo que estava namorando e, acima de tudo, feliz.