Entenda por que Gisele Bundchen não participou de desfile da Victoria's Secret 2024

Depois de um hiato de seis anos, o famoso desfile da Victoria's Secret movimento a cidade de Nova York com glamour. A marca proporcionou um fashion show para influentes da indústria da moda e artistas nessa terça-feira (15). Entre os convidados, porém, uma ausência importante para a marca foi notada: a da modelo brasileira Gisele Bundchen.

A supermodel foi uma das estrelas de ouro do casting da marca, entre 1999 e 2006. Antes da chegada do desfile, foi especulado se Gisele seria anunciada como uma "participação surpresa" durante o evento. No entanto, enquanto outras "angels" brasileiras, como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana, desfilavam na passarela, nada se falou sobre a presença da modelo.

Uma das teorias era que Gisele iria desfilar usando o seu icônico sutiã Fantasy Bra, considerado o mais caro da história. Ela usou em eventos da Victoria's Secret durante os anos 2000. Na época, o item era avaliado em US$ 15 milhões, cerca de R$ 84,5 milhões, segundo a cotação atual do dólar.

Por mais que a supermodel tenha voltado a fazer trabalhos com a marca do ano passado, declarações feitas por ela nos últimos anos podem ajudar a explicar a ausência das passarelas.

Legenda: Gisele em desfile para a Victoria's Secret, nos anos 2000 Foto: Mark Mainz/Getty Images/AFP

"Outra fase da minha vida"

Em entrevista ao jornal O Globo, ainda em 2018, Gisele explicou que estava desmotivada em voltar aos palcos para desfilar.

"Nunca disse que iria me aposentar, apenas que não iria mais desfilar. Nunca vou parar de trabalhar. Meu desejo é continuar criando até o dia em que eu morrer. Adoro a criatividade que existe dentro de mim, quero aprender coisas novas. E a vida vai mostrar quais serão as próximas, você vai ver", declarou.

No seu livro de memórias, intitulado "Aprendizados: Minha caminhada para uma vida com mais significado" e lançado no mesmo ano da entrevista, a modelo deu mais detalhes sobre o porquê de optar a não voltar aos grandes desfiles.

Conforme o tempo passava, eu me sentia cada vez com menos vontade de entrar na passarela usando biquíni ou fio dental. Me deem uma capa, asas, algo que me cubra um pouco. Eu estava certamente muito grata pela oportunidade e pelo retorno financeiro que a empresa me deu, mas eu estava em em outra fase da minha vida e eu não tinha certeza se queria continuar trabalhando lá [Victoria's Secret] Gisele Bundchen Modelo e atriz

Na mesma passagem, Gisele também relembra como a decisão de deixar a marca após sete anos de trabalho aconteceu de forma inusitada. Ela escreveu "sim" e "não" em dois papéis, respectivamente. Depois, os colocou em uma xícara e fez um "sorteio". A resposta escolhida se revelou um "não".

"Também era a resposta que meu corpo queria ouvir e acredito que ele ficou me alertando sobre aquilo durante dias“, conta.