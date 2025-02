'Não houve traição', afirma filho de Leonardo sobre término de namoro com Hariany Almeida

O cantor Matheus Vargas afirmou que não traiu a ex-BBB Hariany Almeida, não tendo sido esse o motivo do término do namoro dos dois. A influenciadora digital foi a primeira a anunciar o fim do relacionamento, e logo em seguida surgiu na internet um vídeo do filho de Leonardo em clima de intimidade com outras mulheres.

Em nota, Matheus explicou que o casal já vinha conversando sobre terminar a relação desde o início do ano. “Primeiramente, é importante reforçar que não houve traição por parte do cantor. O término não foi motivado pelo vídeo que circula nas redes sociais, e qualquer insinuação nesse sentido não corresponde à verdade”.

“Desde o início de 2025, o casal já vinha conversando sobre o fim do relacionamento. O vídeo que está sendo compartilhado foi gravado no domingo (23), durante um churrasco entre amigos, em um momento de descontração, sem qualquer envolvimento amoroso ou traição por parte de Matheus”, diz ainda o comunicado.

O cantor também afirmou que tomará medidas judiciais contra quem disser que houve infidelidade da parte dele.

Ao anunciar o fim do namoro com Matheus, Hariany pediu que os fãs não fizessem perguntas sobre a situação, já que ela estava mal com o término. Eles estavam juntos desde 2023.