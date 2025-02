Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (25)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (25) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Mendonça ganha de Rômulo no pôquer.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Mendonça ganha de Rômulo no pôquer. Paula pergunta sobre Helena. Joyce procura Carlos para pedir conselhos. Caio diz para Soninha que não quer nada sério. Paula encontra Sheila num restaurante. Joyce diz a Carlos que ainda ama Caio e não sabe mais se quer o bebê.

Ela pede para Helena ir ao consultório. Paula atira champanhe em Sheila. – Paula e Sheila se hostilizam no restaurante e Sheila vai embora. Paula corta fotos de Sheila e Carlos de um álbum do marido. Joyce se consulta com Daniel. Luizinho é atropelado.

Carlos vê o atropelamento de Luizinho da varanda, mas não identifica o menino. Valkíria sente um mau pressentimento. Carlos descobre o álbum com as fotos recortadas por Paula, fica chocado e os dois brigam. Helena e Valkíria são avisadas do acidente de Luizinho e vão para o hospital.

Carlos vai à casa de Helena e pega o endereço do hospital com Ritinha. O médico diz que Luizinho será operado. Carlos chega ao hospital e Helena corre para abraçá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.