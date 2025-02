Carla Perez recria capa icônica de álbum do É o Tchan de 1997

A ex-dançarina Carla Perez surpreendeu os fãs ao recriar a icônica capa do álbum “É o Tchan do Brasil”, de 1997. A esposa de Xanddy Harmonia publicou a foto da homenagem nas redes sociais, nessa segunda-feira (24).

Veja também Zoeira MC Daniel aparece chorando em story após cancelar show 15 minutos antes de se apresentar Zoeira Sincerão do BBB 25: Com ex-BBB's como jurados e punição para 'pipoqueiros', veja como foi dinâmica nesta segunda (24)

Na imagem original, Carla aparece o lado de Beto Jamaica e Compadre Washington, vestindo um biquíni estampado com a bandeira do Brasil.

“Amores! Neste Carnaval, farei uma homenagem linda aos looks mais icônicos da minha carreira durante esses 30 aninhos. E o start do meu Carnaval é curtindo o amor da minha vida, Xanddy”, escreveu ela, justificando a homenagem à capa do álbum.

Carla entrou no É o Tchan aos 18 anos, em 1995, e até hoje é uma das dançarinas mais lembradas do grupo. Ela dançou ao lado de Débora Brasil e Jacaré, na época. Após sua saída, o posto de “loira do tchau” foi passado para Sheila Melo.

Na última semana, Carla também anunciou que 2025 será o último ano do bloco infantil Algodão Doce, que ela comanda há 25 anos em Salvador, na Bahia.