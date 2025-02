Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (25)

A novela 'Mania de Você' desta terça-feira (25) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Molina promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia.

Resumo completo de 'Mania de Você' desta terça-feira

Molina promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia. Rudá se esconde no iate de Molina e Mércia. Gael consola Hugo e aconselha o amigo a compartilhar com a família sobre sua suposta doença. Evelyn desabafa com Iarlei sobre seu medo de que Tomás descubra que é filho de Guga. Lorena tira uma foto de Iarlei com Evelyn.

Leidi sofre um golpe de um turista e acaba tendo suas joias roubadas. Molina vê Rudá no iate, mas o rapaz não percebe. Viola aconselha Michele a assumir seus sentimentos por Daniel e ser sincera com Cristiano. Nahum mexe com Mavi ao afirmar que Viola só está interessada em encontrar Rudá. Molina surpreende Rudá.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.