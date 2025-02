Rafael Aquino, o marido de Aline Bianca, musa do Carnaval que faleceu ao 38 anos vítima de infarto, no último domingo (23), recordou os momentos felizes ao lado da esposa em uma entrevista ao g1. Entre as declarações, ele afirmou que "Aline era meu tudo. Era minha amiga, a minha esposa, era completa".

Durante a conversa, Rafael contou que ele e a esposa estavam preparando o aniversário do filho caçula, de 10 anos, quando tudo aconteceu. O casal, juntos há 12 anos, tinha acabado de sair do Carnaval de Vitória, no Espírito Santo, onde Aline desfilou pela Independente da Boa Vista.

"Ela fez o desfile muito feliz. A gente curtiu muito a noite. Aí ela dormiu uma horinha só e foi arrumar, decorar... Eu desci, fiz stories com ela, disse que ela era uma mulher maravilhosa. Acabei de fazer isso, deu um minuto, do nada, ela caiu e deu infarto", disse.

A morte de Aline foi confirmada pela Independente ainda no domingo, através das redes sociais. No comunicado, a agremiação ressaltou a paixão da modelo pelo período carnavalesco. "Aline desfilou com garra e brilho à frente do segundo carro alegórico da nossa escola, representando a comunidade", afirmou.

Amante do Carnaval

O diretor da escola de samba confirmou o envolvimento de Aline no Carnaval. Ela desfilava há três anos e sempre compartilhava a rotina de exercícios e preparação para os desfiles nas redes sociais.

"Ela veio a um ensaio e se apaixonou pela escola. Falou que queria sair como musa, mas não havia vaga. Depois, aconteceu um imprevisto e uma das meninas não conseguiu desfilar. Liguei para ela e ela aceitou o convite com louvor e desfilou meio que em cima da hora", comentou Alex Alves, ao g1.

Para os familiares, a dor que fica é imensa. Aline era descrita entre os mais próximos como alguém educada e amável. "Eu não conseguiria descrever as qualidades que ela tem de tão importante que ela foi para minha vida", finaliza o esposo.

