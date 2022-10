Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciam; entenda motivos da separação

Tom Brady, 45, e Gisele Bundchen, 42, chegaram a um acordo que encerra o casamento de 13 anos. Segundo o site TMZ, os documentos do divórcio devem ser protocolados formalmente ainda nesta sexta-feira (28), na Flórida.

Fontes próximas ao casal informaram ao site que os advogados de Gisele e Tom trabalhavam desde setembro para acertar tanto o acordo de propriedade quanto a custódia dos filhos. "Nossas fontes dizem que o documento do divórcio será curto. Os termos do acordo permanecerão confidenciais e selados", informou o TMZ.

Desde o início da separação, a modelo, empresária e ativista brasileira estaria passando a maior parte do seu tempo em Miami, se consultando com um curandeiro espiritual. O jogador de futebol americano, por sua vez, está focado no trabalho e passando por uma temporada difícil em campo com o Tampa Bay Buccaneers.

Casal afirma que separação foi "amigável"

No início da tarde, em publicações no Instagram, o casal falou sobre a separação. Gisele avaliou que o fim da relação aconteceu de forma amigável. A modelo ainda revelou em texto que ela e o companheiro vivia distanciado. Na mesma postagem, ela pediu respeito do público com o fim do casamento.

Gisele Bündchen Modelo Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos que amo com todo o meu coração. Continuaremos sendo co-parentais para dar a eles o amor, o cuidado e a atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo sempre o melhor para Tom. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período delicado. Obrigada

Tom Brady classificou o fim do casamento como um momento "doloroso e difícil". O jogador ainda ressaltou que eles permaneceram juntos em prol dos herdeiros.

Tom Brady Jogador Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Somos abençoados com crianças lindas e maravilhosas que continuarão a ser o centro do nosso mundo em todos os sentidos. Continuaremos a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles recebam o amor e a atenção que merecem. Chegamos a essa decisão de terminar nosso casamento depois de muita consideração. Fazer isso é, obviamente, doloroso e difícil, como é para muitas pessoas que passam pela mesma coisa todos os dias ao redor do mundo. No entanto, desejamos apenas o melhor um para o outro enquanto buscamos novos capítulos em nossas vidas que ainda não foram escritos. E pedimos gentilmente privacidade e respeito enquanto navegamos no que está por vir nos próximos dias e semanas. Obrigado

Separação

Há alguns meses, o casamento de Gisele e Tom estava instável. No último mês de setembro, quando o processo de divórcio se iniciou, a US Weekly revelou que o casal já estava morando separado e que havia contratado advogados para a separação formal. Os dois também já haviam sido vistos publicamente sem seus anéis de casamento.

A principal causa do divórcio seria Tom ter desistido da aposentadoria do futebol, enquanto Gisele se preocupava constantemente com as lesões sofridas pelo marido e precisava que ele fosse mais presente em casa, na vida conjugal e na dos filhos. Os dois são pais de Benjamin, 12, e Vivian, 9. O jogador ainda é pai de Jack, 15, fruto do relacionamento com Bridget Moynahan.

Gisele avaliou que o fim da relação aconteceu de forma amigável. A modelo ainda revelou em texto que o casal vivia distanciado. Na mesma publicação, ela pediu respeito do público com o fim do casamento.