Gisele compra mansão de R$ 77 mi para viver com Joaquim Valente

Gisele Bündchen investiu novamente no mercado imobiliário de luxo da Flórida. Segundo o Daily Mail, a modelo brasileira, de 45 anos, adquiriu sua quarta residência no estado por 14,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 77,7 milhões, para viver ao lado do namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Localizada em Surfside, um dos bairros mais exclusivos de Miami, a mansão fica ao lado de outra propriedade já pertencente à top. O imóvel chama atenção pelos amplos jardins repletos de palmeiras, pela piscina espaçosa e por um píer privativo com vista para a Baía de Biscayne.

Veja também Zoeira Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro Zoeira Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

No interior, o luxo se mantém: são seis quartos, seis banheiros, eletrodomésticos modernos e até um spa particular. A nova vizinhança inclui nomes igualmente conhecidos, como Ivanka Trump, que já foi vista com Gisele Bündchen e treina jiu-jitsu na mesma academia frequentada por Joaquim.

O jornal britânico afirma que Joaquim foi visto diversas vezes na nova casa nas últimas semanas. O casal está junto desde novembro de 2022 e oficializou o relacionamento no ano seguinte, celebrando recentemente a chegada de um filho.

Antes do atual romance, Gisele foi casada com o ex-jogador da NFL Tom Brady, com quem tem dois filhos: Vivian Lake, 11, e Benjamin Rein, 15. A união durou de 2009 até o divórcio, em 2022.