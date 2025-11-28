Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

O volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things mal acabou de ser lançado pela Netflix e os fãs da série já estão – e com razão! – bastante ansiosos para os próximos episódios.

Os quatro lançados nessa primeira leva trazem a ambientação do novo momento dos personagens, que surgem alguns meses após os eventos do final da 4ª temporada, e recapitulam alguns dos principais mistérios a serem revelados neste último ano.

Quem já assistiu sabe: são muitos sustos, acontecimentos inesperados e muita coisa para teorizar sobre o que está a caminho. Mas como saber o que esperar dos próximos episódios? Por aqui, reunimos alguns pontos para ficar de olho até o próximo lançamento.

Ah, é sempre bom avisar: este texto contém spoilers.

Triângulo amoroso entre Nancy, Steve e Jonathan

Para começar com um dos assuntos mais leves dessa primeira parte de Stranger Things, nada melhor do que relembrar dos três jovens. Não, nada mudou e ainda temos teve Steve (Joe Keery) e Jonathan (Charlie Heaton) lutando pela atenção de Nancy (Natalia Dyer).

O namoro de Nancy e Jonathan já demonstrava sinais de desgaste desde a 4ª temporada e Steve, sem dúvida alguma, já estava bastante ciente disso. Envolvidos na busca por Vecna/Henry (Jamie Campbell Bower), os três parecem ainda estar em uma espécie de limbo, no qual nada se resolve sobre esse conflito amoroso.

Jonathan, no entanto, surge nos novos episódios especialmente disposto a engrenar um noivado com a jovem, que, no entanto, só pensa em ajudar os pais atacados por um Demogorgon e a irmã raptada.

Quem ajudará no fim de Vecna?

Legenda: Criaturas do Mundo Invertido surgem mais ameaçadoras na nova temporada. Foto: Divulgação/Netflix.

O volume 1 da 5ª temporada ainda não trouxe informações claras sobre quem acabará com Vecna no final da trama. Caso isso realmente aconteça, nomes como Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink) ou até mesmo Holly (Nell Fisher) parecem bons candidatos. Sim, você leu certo: Max está viva, mas inconsciente.

Veja entrevista com Jamie Campbell Bower:

https://youtube.com/shorts/6JXvEDNSNTc?si=R_kCx_bo-NuVirx-

Apesar de hospitalizada, Max segue presa na cabeça do vilão e encontra em Holly, agora também raptada por ele, um ponto de apoio para os planos que tem o objetivo de derrubá-lo. As duas começam a traçar estratégias para conseguir e essa parte da temporada, certamente, deve ser importante em tudo do volume 2.

Will mais poderoso

Aqui é preciso avisar novamente: isso é um dos grandes spoilers desses novos episódios. Will consegue finalmente os próprios poderes nos minutos finais do volume 1 e promete ser a principal aposta de embate contra Vecna. Mas, afinal de contas, qual a real conexão dele com o vilão e os Demogorgons? Por enquanto, sabemos que ele é capaz de controlá-los de alguma forma, mas nada mais

Legenda: Conexão entre Will e Vecna surge cada vez mais forte na temporada. Foto: Divulgação/Netflix.

Ao final do episódio, a conexão dele com os antagonistas do Mundo Invertido aparece como uma espécie de força, dessa vez usada para proteger os amigos e a mãe, Joyce Byers (Winona Ryder). Alguns fãs de Dungeons and Dragons, jogo no qual a série se inspirou, teorizam sobre ele ser um "feiticeiro".

Irmã de Eleven retorna

Quem acompanhou a 2ª temporada da série se questiona até hoje sobre qual a necessidade de mostrar Kali/Oito (Linnea Berthelsen). Pois bem, a personagem tem, de fato, um objetivo para a história.

Legenda: Eleven encontra a irmã Kali-Oito. Foto: Divulgação/Netflix.

Ao menos é o que parece agora, com os quatro episódios lançados e a revelação de que ela é quem está sendo mantida em cárcere pelos militares. Antes da descoberta, Eleven achava que Vecna estaria no local.

Assim como a irmã, Kali/Oito também é poderosa e, portanto, pode ser utilizada para derrotá-lo fora do Mundo Invertido. Além disso, as duas podem ser mais um elo para entender como se formou esse universo.

Até o Natal, caberá apenas esperar. O volume 2 de Stranger Things será dividido em duas partes, com dois episódios lançados no dia 25 de dezembro, às 22h, e o último no dia 31 de dezembro