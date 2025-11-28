Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

Série lança mais dois episódios dia 25 de dezembro, enquanto o capítulo final vem dia 31.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 20:11)
Zoeira
Cena de Stranger Things mostrando Will apresentando teoria para os outros personagens.
Legenda: Fãs da série já teorizam sobre episódios finais.
Foto: Divulgação/Netflix.

O volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things mal acabou de ser lançado pela Netflix e os fãs da série já estão – e com razão!  bastante ansiosos para os próximos episódios. 

Os quatro lançados nessa primeira leva trazem a ambientação do novo momento dos personagens, que surgem alguns meses após os eventos do final da 4ª temporada, e recapitulam alguns dos principais mistérios a serem revelados neste último ano.

Quem já assistiu sabe: são muitos sustos, acontecimentos inesperados e muita coisa para teorizar sobre o que está a caminho. Mas como saber o que esperar dos próximos episódios? Por aqui, reunimos alguns pontos para ficar de olho até o próximo lançamento.

Ah, é sempre bom avisar: este texto contém spoilers.

Triângulo amoroso entre Nancy, Steve e Jonathan

Para começar com um dos assuntos mais leves dessa primeira parte de Stranger Things, nada melhor do que relembrar dos três jovens. Não, nada mudou e ainda temos teve Steve (Joe Keery) e Jonathan (Charlie Heaton) lutando pela atenção de Nancy (Natalia Dyer).

Veja também

teaser image
Zoeira

Netflix tem instabilidade durante estreia de Stranger Things 5

teaser image
Zoeira

Que horas vão ao ar os quatro primeiros episódios de Stranger Things? Veja

O namoro de Nancy e Jonathan já demonstrava sinais de desgaste desde a 4ª temporada e Steve, sem dúvida alguma, já estava bastante ciente disso. Envolvidos na busca por Vecna/Henry (Jamie Campbell Bower), os três parecem ainda estar em uma espécie de limbo, no qual nada se resolve sobre esse conflito amoroso.

Jonathan, no entanto, surge nos novos episódios especialmente disposto a engrenar um noivado com a jovem, que, no entanto, só pensa em ajudar os pais atacados por um Demogorgon e a irmã raptada. 

Quem ajudará no fim de Vecna?

Demogorgon sendo atacado em episódio da 5ª temporada de Stranger Things.
Legenda: Criaturas do Mundo Invertido surgem mais ameaçadoras na nova temporada.
Foto: Divulgação/Netflix.

O volume 1 da 5ª temporada ainda não trouxe informações claras sobre quem acabará com Vecna no final da trama. Caso isso realmente aconteça, nomes como Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink) ou até mesmo Holly (Nell Fisher) parecem bons candidatos. Sim, você leu certo: Max está viva, mas inconsciente.

Veja entrevista com Jamie Campbell Bower:

https://youtube.com/shorts/6JXvEDNSNTc?si=R_kCx_bo-NuVirx-

Apesar de hospitalizada, Max segue presa na cabeça do vilão e encontra em Holly, agora também raptada por ele, um ponto de apoio para os planos que tem o objetivo de derrubá-lo. As duas começam a traçar estratégias para conseguir e essa parte da temporada, certamente, deve ser importante em tudo do volume 2.

Will mais poderoso

Aqui é preciso avisar novamente: isso é um dos grandes spoilers desses novos episódios. Will consegue finalmente os próprios poderes nos minutos finais do volume 1 e promete ser a principal aposta de embate contra Vecna. Mas, afinal de contas, qual a real conexão dele com o vilão e os Demogorgons? Por enquanto, sabemos que ele é capaz de controlá-los de alguma forma, mas nada mais

Will levando a mão à nuca em cena de Stranger Things.
Legenda: Conexão entre Will e Vecna surge cada vez mais forte na temporada.
Foto: Divulgação/Netflix.

Ao final do episódio, a conexão dele com os antagonistas do Mundo Invertido aparece como uma espécie de força, dessa vez usada para proteger os amigos e a mãe, Joyce Byers (Winona Ryder). Alguns fãs de Dungeons and Dragons, jogo no qual a série se inspirou, teorizam sobre ele ser um "feiticeiro".

Irmã de Eleven retorna

Quem acompanhou a 2ª temporada da série se questiona até hoje sobre qual a necessidade de mostrar Kali/Oito (Linnea Berthelsen). Pois bem, a personagem tem, de fato, um objetivo para a história. 

Cena de Eleven levantando as mãos na nova temporada de Stranger Things.
Legenda: Eleven encontra a irmã Kali-Oito.
Foto: Divulgação/Netflix.

Ao menos é o que parece agora, com os quatro episódios lançados e a revelação de que ela é quem está sendo mantida em cárcere pelos militares. Antes da descoberta, Eleven achava que Vecna estaria no local.

Veja também

teaser image
Zoeira

Saiba quando saem os próximos episódios de Stranger Things

Assim como a irmã, Kali/Oito também é poderosa e, portanto, pode ser utilizada para derrotá-lo fora do Mundo Invertido. Além disso, as duas podem ser mais um elo para entender como se formou esse universo. 

Até o Natal, caberá apenas esperar. O volume 2 de Stranger Things será dividido em duas partes, com dois episódios lançados no dia 25 de dezembro, às 22h, e o último no dia 31 de dezembro 

Assuntos Relacionados
Cena de Stranger Things mostrando Will apresentando teoria para os outros personagens.
Zoeira

Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

Série lança mais dois episódios dia 25 de dezembro, enquanto o capítulo final vem dia 31.

Mylena Gadelha
Há 27 minutos
Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia. Imagem usada em matéria sobre quem é ela.
Zoeira

Saiba quem é Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia

Débora chegou a ser empresária da filha.

Redação
Há 2 horas
Mãe de Mel Maia foi encontrada morta.
Zoeira

Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro

Equipe da atriz confirmou a informação e pediu privacidade neste momento.

Redação
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra Rayane Figliuzzi durante eliminação na décima roça de A Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Influenciadora é eliminada em roça

A peoa foi a menos votada e deixou o reality nessa quinta-feira (27).

Redação
28 de Novembro de 2025
Enquete 'A Fazenda' 17.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Roça é disputada entre Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Redação
27 de Novembro de 2025
O registro mostra Faustão celebrando 24 anos de casamento ao lado de parte da família.
Zoeira

Faustão celebra 24 anos de casamento em foto com a família

Registro publicado por João Silva emocionou fãs e famosos.

Redação
27 de Novembro de 2025
Pedro Neschiling usou as redes sociais para publicar a indireta.
Zoeira

Pedro Neschiling critica Luiza Possi em desabafo online

Publicação do ator foi vista como indireta à ex-mulher.

Redação
27 de Novembro de 2025
Parcial da Enquete A Fazenda.
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda mostra Luiz Mesquita como eliminado

Peão disputa com Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Redação
27 de Novembro de 2025
Uma montagem das duas cantoras, do lado esquerdo está Maria Gadú e do lado direito Luiza Possi
Zoeira

Após post de Luiza Possi, Maria Gadu diz que relação delas foi 'um erro'

Vídeo postado por Luiza fala sobre fé, injustiça e poder.

Redação
27 de Novembro de 2025
Isabel Veloso com lenço rosa na cabeça e em cama de hospital, onde se recuperou de transplante de medula óssea.
Zoeira

Isabel Veloso é intubada por complicações de saúde; marido pede orações

Influenciadora passou por exames que diagnosticaram excesso de magnésio no sangue.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra personagens principais da série Stranger Things em cartaz da quinta e última temporada.
Zoeira

Saiba quando saem os próximos episódios de Stranger Things

Quinta e última temporada da série estreou nesta quarta-feira (26).

Redação
27 de Novembro de 2025
Kerline com vestido floral amarelo e óculos de sol caminhando na areia da praia, com o mar azul e guarda-sóis de palha ao fundo.
Zoeira

Ex-BBB Kerline estreia em competição esportiva de alta intensidade

Cearense se prepara para competir em evento internacional de alta performance, no Rio.

Redação
27 de Novembro de 2025
Colagem mostra imagens de Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado, participantes do reality show a fazenda que disputam a décima roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Rayane e Toninho disputam a preferência do público.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra o estilista Walério Araújo comemorando vitória na prova do fazendeiro em a fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda: Walério vence Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Veja como foi a disputa pelo chapéu e como ficou a décima berlinda.

Redação
27 de Novembro de 2025
Elenco de Stranger Things 5. Imagem usada para matéria sobre instabilidade da plataforma de streaming Netflix.
Zoeira

Netflix tem instabilidade durante estreia de Stranger Things 5

Quinta temporada de Stranger Things chega à Netflix com protagonistas já crescidos.

Bergson Araujo Costa
26 de Novembro de 2025
Final de Stranger Things 5 vai deixar fãs com 'ansiedade e medo', brinca intérprete de Vecna
Zoeira

Final de Stranger Things 5 vai deixar fãs com 'ansiedade e medo', brinca intérprete de Vecna

Jamie Campbell Bower passou pelo Brasil e concedeu entrevista ao Diário do Nordeste.

Mylena Gadelha
26 de Novembro de 2025
Cena da personagem Eleven em Stranger Things com uma venda nos olhos e no 'Mundo Invertido'.
Zoeira

Que horas vão ao ar os quatro primeiros episódios de Stranger Things? Veja

Nove anos após o lançamento da 1ª temporada, um dos maiores sucessos da Netflix chega ao fim.

Redação
26 de Novembro de 2025
Juju do Pix se recupera bem após a retirada de parte do óleo industrial aplicado em seu rosto.
Zoeira

Médico detalha evolução da cicatrização de Juju do Pix

Cinco dias após a cirurgia, reconstrução mostra melhora e nova etapa já é planejada.

Redação
26 de Novembro de 2025
O elenco de Stranger Things, da Netflix, posa para foto no evento FYSEE The Fall Edit, com o logo ao fundo.
Zoeira

Stranger Things: veja o que mudou na vida dos protagonistas da série

Quinta e última temporada estreia na Netflix nesta quarta-feira (26).

Redação
26 de Novembro de 2025
foto de protagonistas da primeira novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance, com Jade Picon, Daniel Rangel e Debora Ozório.
Zoeira

Saiba onde assistir 'Tudo Por Uma Segunda Chance', 1ª novela vertical da Globo

Com uma história cheia de romance, tragédia e veneno, a novelinha tem 50 episódios curtos.

Redação
26 de Novembro de 2025