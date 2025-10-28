Virginia e Vini Jr. assumem relacionamento nas redes sociais

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. estão namorando. O relacionamento foi assumido pelo casal nesta terça-feira (28).

Os dois publicaram um carrossel de fotos mostrando detalhes da comemoração: balões vermelhos em formato de coração, pétalas de rosas, ursos, caixinha de aliança, um buquê e um letreiro com a palavra "love", que, em português, significa "amor". Na legenda, escreveram: "V e V", acrescido de um emoji de coração.

Em pouco mais de 15 minutos, a publicação foi curtida por mais de dois milhões de usuários do Instagram.

Repercussão

Nos comentários, fãs e amigos do casal comemoraram o enlace: "Viva a felicidade", escreveu uma. "O Hexa vem", brincou outra. "Esperando os próximos capítulos", disse, esperançosa, mais uma.

No entanto, houve, também, quem criticasse a união: "Meu Deus, Virginia, que decadência", comentou uma. "Isso é jogada de marketing? Avisa para ele que o efeito está negativo", questionou outro.