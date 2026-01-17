Jonas Sulzbach vence primeira Prova do Anjo do BBB 26
Final foi disputada com Sarah Andrade.
Jonas Sulzbach venceu a primeira Prova do Anjo do BBB 26, neste sábado (17). Após uma disputa de nove duplas, o brother se destacou na dinâmica.
O vencedor pode imunizar uma pessoa e também poderá comprar mais uma imunidade, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, na terça-feira (13).
Por meio do sorteio, Jordana ficou de fora, deixando as nove duplas no jogo.
As duplas sorteadas foram:
1. Aline & Sol
2. Maxiane & Marcelo
3. Breno & Milena
4. Jonas & Sarah
5. Capetinha & Juliano
6. Paulo & Pedro
7. Brigido & Solange
8. Ana & Babu
9. Marciele & Samira
Tempo de prova de cada dupla
Primeira etapa:
- Aline Campos e Sol Vega: 1:32
- Maxiane e Marcelo: 1:10
- Breno e Milena: 1:19
- Jonas e Sarah Andrade: 1:00
- Edilson e Juliano Floss: 1:24
- Paulo e Pedro: foram desclassificados. Pedro apertou o botão de concluir a prova antes da conclusão da dinâmica
- Brigido e Solange Couto: 1:25
- Ana Paula Renault e Babu Santana: 1:55
- Marciele e Samira: 1:15
Segunda etapa:
Com o melhor tempo, a dupla Jonas e Sarah Andrade disputaram a final.
Jonas foi o vencedor, sendo o primeiro Anjo do BBB 26.