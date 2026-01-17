Jonas Sulzbach vence primeira Prova do Anjo do BBB 26

Jonas Sulzbach venceu a primeira Prova do Anjo do BBB 26, neste sábado (17). Após uma disputa de nove duplas, o brother se destacou na dinâmica.

O vencedor pode imunizar uma pessoa e também poderá comprar mais uma imunidade, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, na terça-feira (13).

Por meio do sorteio, Jordana ficou de fora, deixando as nove duplas no jogo.

As duplas sorteadas foram:

1. Aline & Sol

2. Maxiane & Marcelo

3. Breno & Milena

4. Jonas & Sarah

5. Capetinha & Juliano

6. Paulo & Pedro

7. Brigido & Solange

8. Ana & Babu

9. Marciele & Samira

Tempo de prova de cada dupla

Primeira etapa:

Aline Campos e Sol Vega: 1:32

Maxiane e Marcelo: 1:10

Breno e Milena: 1:19

Jonas e Sarah Andrade: 1:00

Edilson e Juliano Floss: 1:24

Paulo e Pedro: foram desclassificados. Pedro apertou o botão de concluir a prova antes da conclusão da dinâmica

Brigido e Solange Couto: 1:25

Ana Paula Renault e Babu Santana: 1:55

Marciele e Samira: 1:15

Segunda etapa:

Com o melhor tempo, a dupla Jonas e Sarah Andrade disputaram a final.

Jonas foi o vencedor, sendo o primeiro Anjo do BBB 26.