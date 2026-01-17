Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Luan Pereira passa mal após show e é socorrido por ambulância

Cantor teve quadro de arritmia cardíaca.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Luan Pereira passou mal depois de apresentação em São Sebastião (SP).
Foto: Reprodução/Instagram.

O cantor sertanejo Luan Pereira precisou ser levado às pressas para um hospital após um show em São Sebastião (SP), na noite desta sexta-feira (16). O artista passou mal e teve um quadro de arritmia cardíaca.

Um vídeo publicado pela equipe do artista em seu perfil no Instagram mostra Luan sendo levado em uma ambulância.

Segundo a publicação, o sertanejo também apresentou pressão alta e taquicardia

“Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus”, diz a legenda.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Luan desejaram melhoras. Entre os artistas que expressaram apoio, estão Zé Vaqueiro, Leo Foguete e Wanessa Camargo.  

