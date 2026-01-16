BBB 26 muda sistema de votação e dá mais peso ao voto único

Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta sexta-feira (16), uma mudança significativa no sistema de votação do Big Brother Brasil (BBB 26).

Com a proximidade da formação do primeiro paredão da temporada, o voto único — aquele computado por CPF — passa a ter peso de 70% no resultado final.

Veja também Zoeira BBB 26: Livia aperta botão, desiste do Quarto Branco e leva R$ 50 mil Zoeira Quem está na mira do líder do BBB 26? Veja quem Alberto Cowboy indicou

Até a edição anterior, o voto único e o voto da torcida tinham o mesmo peso. A partir de agora, o resultado será definido por uma média ponderada entre os dois formatos.

Segundo o apresentador, os mutirões organizados pelas torcidas continuam valendo, mas o impacto do engajamento individual se torna maior nesse novo modelo.

Tadeu já havia dado pistas da mudança nas redes sociais ao longo do dia. Em um vídeo publicado horas antes do anúncio oficial, ele instigou os fãs a acompanharem o programa ao vivo. “Foi aqui que pediram spoilers?”, escreveu na legenda da publicação.