BBB 26: Livia aperta botão, desiste do Quarto Branco e leva R$ 50 mil

Após quatro dias de dinâmica e duas desistências, o Quarto Branco do BBB 26 passou por uma mudança. Durante o programa ao vivo, nesta sexta-feira (16), o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, anunciou que quem apertasse o botão, e desistisse ao vivo, receberia R$ 50 mil.

Os participantes tiveram um minuto para pensar na proposta. Além do valor, o desistente teria 10 anos em produtos de limpeza e uma campanha da marca responsável pela proposta.

Livia, candidata da Casa de Vidro da região Norte, apertou o botão e desistiu da dinâmica.

Inicialmente, apenas duas pessoas seriam selecionadas na dinâmica. Após o ator Henri Castelli ser desclassificado do BBB 26, na quarta-feira (14), três pessoas serão selecionadas do Quarto Branco para entrar na casa.

Ricardinho foi o primeiro a desistir, na terça-feira (13). Após 65 horas, Elisa apertou o botão e desistiu de entrar no BBB 26, na quinta-feira (15).

Veja também Zoeira Big Fone: confira quem ficou imune e quem está no paredão no BBB 26 Zoeira BBB 26: Milena diz ter cancelado cirurgia de cachorro para comprar roupas para o reality Zoeira Participantes do Quarto Branco do BBB 26 começam a brigar por comida e barulho

Segue na disputa