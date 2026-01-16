BBB 26: Livia aperta botão, desiste do Quarto Branco e leva R$ 50 mil
Mudança foi anunciada ao vivo nesta sexta-feira (16).
Após quatro dias de dinâmica e duas desistências, o Quarto Branco do BBB 26 passou por uma mudança. Durante o programa ao vivo, nesta sexta-feira (16), o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, anunciou que quem apertasse o botão, e desistisse ao vivo, receberia R$ 50 mil.
Os participantes tiveram um minuto para pensar na proposta. Além do valor, o desistente teria 10 anos em produtos de limpeza e uma campanha da marca responsável pela proposta.
Livia, candidata da Casa de Vidro da região Norte, apertou o botão e desistiu da dinâmica.
Inicialmente, apenas duas pessoas seriam selecionadas na dinâmica. Após o ator Henri Castelli ser desclassificado do BBB 26, na quarta-feira (14), três pessoas serão selecionadas do Quarto Branco para entrar na casa.
Ricardinho foi o primeiro a desistir, na terça-feira (13). Após 65 horas, Elisa apertou o botão e desistiu de entrar no BBB 26, na quinta-feira (15).
Segue na disputa
- Matheus, da região Sul;
- Gabriela, da região Sudeste;
- Chaiany, da região Centro-Oeste;
- Rafaella, da região Nordeste;
- Leandro da região Nordeste;
- Ricardo, da região Centro-Oeste.