Quem está na mira do líder do BBB 26? Veja quem Alberto Cowboy indicou
"Na mira do líder" entrou para a programação do Big Brother Brasil em 2024.
Após vencer a Prova do Líder no Big Brother Brasil (BBB) 26, Alberto Cowboy colocou cinco pessoas na sua mira. A dinâmica foi realizada no programa ao vivo desta sexta-feira (16), sob apresentação de Tadeu Schmidt.
Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane foram colocados na mira do brother. Alberto Cowboy justificou a escolha dizendo não ter intimidade com os escolhidos.
FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Neste sábado (17) acontece a primeira prova do Anjo e no domingo (18) mais duas pessoas chegam ao paredão, uma indicada pelo líder e outra indicada pela casa.
Exceto pelo indicado do líder, todos participam da prova Bate Volta e, então, o paredão triplo está formado.