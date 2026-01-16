Quem está na mira do líder do BBB 26? Veja quem Alberto Cowboy indicou

Após vencer a Prova do Líder no Big Brother Brasil (BBB) 26, Alberto Cowboy colocou cinco pessoas na sua mira. A dinâmica foi realizada no programa ao vivo desta sexta-feira (16), sob apresentação de Tadeu Schmidt.

Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane foram colocados na mira do brother. Alberto Cowboy justificou a escolha dizendo não ter intimidade com os escolhidos.

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Neste sábado (17) acontece a primeira prova do Anjo e no domingo (18) mais duas pessoas chegam ao paredão, uma indicada pelo líder e outra indicada pela casa.

Exceto pelo indicado do líder, todos participam da prova Bate Volta e, então, o paredão triplo está formado.