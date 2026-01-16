Diário do Nordeste
Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach trocam flertes antes da festa do BBB 26

Apresentadora brincou que empresário fez seu coração acelerar.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:20)
Zoeira
Imagem de Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach no BBB 26.
Legenda: Ana Paula tem feito diversas "brincadeirinhas" com Jonas.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Já em clima de festa, os participantes Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach, do Big Brother Brasil 26, têm trocado flertes. O evento acontecerá na noite desta sexta-feira (16), com uma apresentação especial da Anitta. Durante uma brincadeira com Jonas, Ana chegou a dizer que ele fez o seu coração acelerar.

Isso porque, no quarto, Jonas bateu o chinelo na mão e disse: "Ana Paula vai ficar no chinelo". Rindo, ela respondeu: "Ai que delícia, você vai fazer o quê com esse chinelo? Meu coração até acelerou, juro".

Ainda na mesma conversa, quando perguntado se prefere loiras ou morenas, Jonas afirma preferir morenas. Em seguida, Ana Paula logo brinca: "mas eu posso pedir uma tinta de cabelo para a produção".

Em outra situação, Jonas pergunta quem está roçando a perna na dele, debaixo da mesa da cozinha. "Mas já está assim?", perguntou Ana, surpresa: "Olha, eu não sei lidar com essas novinhas não, viu, Jonas?".

Apesar de saber que "perdeu", Jonas deixou claro que gosta da perspectiva de dividir. "Eu sou saco de pão para dividir?", Jonas questiona, ao que Ana já rebate: "Grande você é, né, Jonas? Eu acho que você dá conta".

Veja momentos dos flertes

