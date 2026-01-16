Morre Ray Douglas, ícone do brega, aos 68 anos

Morreu nesta sexta-feira (16) o cantor Ray Douglas, um dos principais nomes da seresta e do brega no Pará. A família confirmou a morte do artista em uma nota de pesar publicada nas redes sociais.

Segundo o Metrópoles, o cantor de 68 anos estava internado há cerca de uma semana em um hospital na cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão, após complicações da diabetes. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Vida e carreira

Ray Douglas nasceu em Grajaú, no Maranhão, e começou a cantar ainda criança, em bares e pequenos palcos. O artista construiu carreira artística no Pará, onde se consolidou como referência nos gêneros brega e seresta.

Ao longo de sua trajetória musical, o cantor lançou mais de 20 álbuns. Entre os maiores sucessos estão as canções L’Amour, Eu Duvido e Vento Norte.