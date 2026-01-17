Primeira festa do BBB 26 tem show de Anitta e dois beijos

A primeira festa do BBB 26 foi marcada pelos primeiros beijos da edição. Ao som da cantora Anitta, os brothers curtiram até a madrugada deste sábado (17).

Marcelo e Breno estrearam os beijos do reality ainda durante o show da cantora, rodeados pelos outros participantes.

Os dois estão próximos desde o primeiro dia do programa e passaram diversos momentos da festa juntos.

Marcelo chegou a passar mal após ingestão de álcool e foi amparado por Breno.

JONAS E MAXIANE

Horas depois, Jonas Sulznach e Maxiane também trocaram beijos na festa. Os brothers estavam dançando quando a aproximação aconteceu.

O veterano da edição 12 e a representante do grupo pipoca trocaram outros beijos ao longo da noite e chegaram a se deitar juntos.

"Tem que se comportador", alertou a sister antes de dormir ao lado do brother.