Primeira festa do BBB 26 tem show de Anitta e dois beijos
Participantes curtiram show de Anitta e dois casais se formaram.
A primeira festa do BBB 26 foi marcada pelos primeiros beijos da edição. Ao som da cantora Anitta, os brothers curtiram até a madrugada deste sábado (17).
Marcelo e Breno estrearam os beijos do reality ainda durante o show da cantora, rodeados pelos outros participantes.
Os dois estão próximos desde o primeiro dia do programa e passaram diversos momentos da festa juntos.
Marcelo chegou a passar mal após ingestão de álcool e foi amparado por Breno.
JONAS E MAXIANE
Horas depois, Jonas Sulznach e Maxiane também trocaram beijos na festa. Os brothers estavam dançando quando a aproximação aconteceu.
O veterano da edição 12 e a representante do grupo pipoca trocaram outros beijos ao longo da noite e chegaram a se deitar juntos.
Veja também
"Tem que se comportador", alertou a sister antes de dormir ao lado do brother.