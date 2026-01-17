Ricardo desiste do Quarto Branco do BBB 26 após mais de 100 horas

Após mais de 100 horas de confinamento no Quarto Branco do BBB 26, Ricardo desistiu da dinâmica na madrugada deste sábado (17) e não está mais competindo por uma vaga no reality.

O goiano demonstrou cansaço e disse aos companheiros que estava em seu limite. “É difícil, mas é isso aí. Desejo boa sorte pra vocês, pra todo mundo. Que Deus abençoe a todos”, disse.

Ricardo recebeu apoio dos colegas de disputa, que descontraíram o momento pedindo para ele tirar a camisa.

Horas antes, Lívia também havia desistido do Quarto Branco. A candidata da Casa de Vidro da região Norte aceitou a proposta do apresentador Tadeu Schmidt e levou R$ 50 mil, além de uma campanha publicitária com uma marca.

TRÊS VAGAS NA CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL

Com a desistência de Ricardo, restam cinco concorrentes para três vagas no BBB 26.

Os participantes estão confinados em um pequeno cômodo totalmente branco, sem móveis, e são submetidos a barulhos estressantes, mudanças de luz e pouca água e comida.

Inicialmente, apenas duas pessoas seriam selecionadas na dinâmica. Após o ator Henri Castelli ser desclassificado do BBB 26, na quarta-feira (14), os últimos três resistentes do Quarto Branco devem entrar na casa.

