Quais participantes seguem no Quarto Branco em busca das três vagas no BBB 26?

Cinco concorrentes seguem na disputa do Quarto Branco do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), por três vagas restantes na casa, na manhã deste sábado (17). Já são mais de 100 horas de confinamento.

Os participantes estão confinados em um pequeno cômodo totalmente branco, sem móveis, onde são submetidos a barulhos estressantes e mudanças de luz, com acesso a apenas bolacha e água.

Dois participantes desistiram da disputa, nas últimas horas. Lívia, da Região Norte, aceitou a proposta do Jogo para deixar o Quarto Branco, com R$ 50 mil e a promessa de participar de uma campanha publicitária de uma marca de limpeza, na noite da última sexta-feira (16).

Na madrugada deste sábado (17), Ricardo, da região Centro-Oeste, disse aos colegas que estava em seu limite e desistiu da disputa.

“É difícil, mas é isso aí. Desejo boa sorte pra vocês, pra todo mundo. Que Deus abençoe a todos.”

Seguem na disputa:

Chaiany, da região Centro-Oeste;

Gabriela, da região Sudeste;

Leandro, da região Nordeste;

Matheus, da região Sul;

Rafaella, da região Nordeste.

Inicialmente, apenas os dois últimos sobreviventes seriam selecionados do Quarto Branco para a casa do BBB 26. Após o ator Henri Castelli ser desclassificado do reality show por motivo de saúde, na última quarta-feira (14), o Programa anunciou que o número de classificados aumentou para três.