BBB 26: 'Ele sabe o que está fazendo', diz Ana Paula sobre ações de Pedro
Brother levantou questões politicas e religiosas contra Ana Paula.
Quinto dia de BBB 26 e as tretas não param de esquentar o jogo. As alianças começam a surgir, assim como as rivalidades. Ana Paula Renault, uma veterana de Big Brother Brasil, e o brother Pedro têm sido os protagonistas de uma desses embates.
"Esse menino é inteligente, ele é estrategista, ele sabe exatamente o que ele está fazendo [...] Ele quer causar um mal-estar em tudo. Ele pode estar tendo uma crise de ansiedade? Pode. Só que eu não tenho nem como ter mais empatia com esse cara, porque ele me chamou de macumbeira do mal, que engasguei ele, que fiz um trabalho", disse a sister em conversa com Alberto Cowboy.
Na sexta-feira (16), Pedro insinuou que Ana Paula teria feito "algo espiritual" para ele engasgar. A participante questionou se ele estava a chamando de bruxa. "Não, jamais te chamaria de bruxa". A discussão se estendeu.
'NÃO É INOCENTE'
O atrito entre os dois participantes começou quando Pedro, na quinta-feira (15), levantou uma pauta politica e fez algumas perguntas à Ana Paula. O momento gerou um visível desconforto entre os brothers que acompanhavam a conversa calorosa.
- Você tem que ter cuidado com as perguntas que você faz, porque você não joga suas perguntas aleatórias, você não é inocente.
- Ninguém é inocente.
- Tudo que você faz, você quer colher alguma coisa, só que pra mim já deu. Ou você vai falar comigo o que você quer saber de verdade, ou você vai ser honesto comigo, ou você vai fazer malandragem com outra, você vai encontrar outro personagem para fazer malandragem, porque eu não tenho paciência com o malandro, sabe por quê? Porque eu detesto malandro, eu tenho o pavor de malandro.
- Perguntar você acha que é malandro?
- Você sabe exatamente o que você quer tirar com essas perguntas.
- Sim, todo mundo sabe o que é tirar com as perguntas. Sua resposta. Quando você pergunta, você quer a resposta.
- E aí eu te falo que não te interessa, porque eu não quero que você saiba, então, absolutamente mais nada. Isso.
ESTRATEGIA
Apesar dos confrontos, Ana Paula disse, neste sábado (17), que Pedro não é sua prioridade agora, mas acredita que deve ficar vigilante com as estratégias do participante.
"A questão dele perpassou tanto, o que aconteceu comigo ontem foi algo tão surreal, que eu só vou voltar nele na hora que eu achar que é certo. Tipo assim, ele não é minha prioridade agora, minha prioridade agora é me policiar pra conviver com ele", disse Ana Paula em conversa com Maxiane.