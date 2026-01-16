Diário do Nordeste
Suposta ex-namorada acusa Pedro, do BBB 26, de traições, ameaças e de expulsá-la da própria casa

Yas Bertolino usou redes sociais para relatar supostos episódios de infidelidade, violência e manipulação.

Redação producaodiario@svm.com.br
Yas Bertolino se apresentou no TikTok como ex-namorada de Pedro, do BBB 26.
Legenda: Yas Bertolino se apresentou no TikTok como ex-namorada de Pedro, do BBB 26.
Foto: Reprodução/TikTok.

Yas Bertolino, que se apresentou como ex-namorada de Pedro Henrique, participante do BBB 26, publicou um longo desabafo no TikTok com acusações graves contra o vendedor ambulante de 22 anos. Segundo ela, o relacionamento teria sido marcado por traições recorrentes, mentiras, ameaças e agressões físicas, além de situações envolvendo a família dela.

No relato, Yas afirma que o namoro durou cerca de dois anos e começou quando ela ainda era muito jovem. Ela diz que se aproximou de Pedro ao conhecer a história difícil dele com os pais e que, com o tempo, ele passou a frequentar intensamente a casa da família dela, criando inclusive uma relação próxima com o pai.

"Tive um relacionamento de dois anos com o Pedro, que está no BBB 26. Ele era muito trabalhador, pronto para qualquer coisa... Ele sempre comentou que não tinha um lar estruturado e uma relação boa com os pais. Ele não tinha convivência familiar e pensei: 'Por que não dar uma família para ele?'. Ele começou a ser o melhor amigo do meu pai", contou.

De acordo com Yas, o término aconteceu após os irmãos dela relatarem que Pedro a traía com frequência. Mesmo com o fim do namoro, ela afirma que o ex continuou próximo do pai dela, o que teria prolongado conflitos familiares e emocionais.

"Ele trabalhava até tarde, depois que ele saía do trabalho, ia para minha casa toda noite. Até que meus irmãos começaram a descobrir muitas traições do Pedro. Eles se revoltaram e começaram a brigar comigo. Saí de casa e meus pais começaram a brigar pela minha guarda, mas no final a minha mãe acabou ganhando, tive que voltar a morar com ela e decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro. O Pedro continuou a amizade muito forte com o meu pai", afirmou.

Não aceitou o término do namoro

Ela também disse que Pedro não teria aceitado o fim da relação e passou a ameaçá-la quando ela tentou retomar a própria rotina social. Segundo Yas, as intimidações incluíam violência contra terceiros caso ela se envolvesse com outra pessoa.

"Tive uma conversa com ele no primeiro dia que voltei para casa, sobre terminar o relacionamento. Ele não queria aceitar. Dias depois disso, comecei a sair e fazer coisas normais, que com ele eu nunca fiz, como sair para comer. Ele não gostava disso e me ligava falando que se soubesse onde eu estava ele ia chegar quebrando tudo, que se soubesse que eu estava com alguém, ia bater na pessoa... Ele começou a me ameaçar. E assim começou a se tornar um inferno a minha vida", relatou.
Yas
ex-namorada de Pedro

Outro ponto citado foi o uso do carro do pai dela por Pedro para encontrar outras mulheres, o que teria gerado constrangimento público na cidade onde moravam.

"A gente voltou a ficar... Ele estava usando o carro do meu pai para sair. Uma menina da minha cidade postou foto no carro do meu pai. Essa menina encontrou com a minha irmã e falou atrocidades da minha família, zombou da cara da minha irmã, porque ela estava usando o carro do meu pai e com o Pedro. Foi humilhante demais”.

Yas afirmou ainda que, no início de 2024, retomaram o relacionamento com apoio do pai dela, mas que as agressões e o tratamento abusivo teriam se intensificado.

"A gente começou a ficar mais sério e meu pai foi para o Canadá. Minha mãe e irmãos não deixaram mais ele ficar na minha casa porque eles não suportavam o Pedro por saber das coisas que ele fazia comigo. Expulsaram o Pedro de lá e ele foi morar com a minha avó. A gente firmou o relacionamento, mas foi aí que começou o inferno na minha vida", disse.

Mudanças no comportamento

No desabafo, ela também menciona mudanças no comportamento de Pedro após ele começar a ganhar mais dinheiro e relata episódios de agressão física durante esse período.

"Ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo e começou a vender pod (cigarro eletrônico). Depois ele começou a vender rosas. Ele saía seis horas da tarde e voltava cinco da manhã. Ele começou a ganhar dinheiro e começou a ficar insuportável. A gente terminou o relacionamento, mas ficava às vezes. No meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacetes. Eu perdoava. Ele me tratava igual lixo".

Segundo Yas, mesmo já noivo de outra mulher, Pedro permaneceu morando em um imóvel da família dela, o que resultou em um conflito envolvendo a polícia.

"Falei: 'Pedro, preciso dessa casa, não tenho onde ficar no momento e preciso que você saia da casa da minha avó’. Ele não quis, chamou a polícia para a gente. Ele tinha contrato de aluguel com o meu pai que estava no Canadá. Nunca passei por uma situação tão humilhante de um ex-namorado meu conseguir me expulsar da minha própria casa", declarou.
Yas

Ela disse ainda que decidiu tornar a história pública após ver entrevistas em que Pedro se apresentava como alguém em situação de vulnerabilidade.

"Alguns meses atrás, ele deu uma entrevista falando que ganhava R$ 20 mil por mês, que tinha dois carros, duas casas, no caso, do meu pai... Então quando vi a história do moço bonzinho e menino sofrido, na hora não dei importância, mas pensei: 'Será que é justo ele enganar todo mundo?'. Não acho certo", concluiu.

Equipe não se manifestou

Até o momento, a equipe de Pedro não se manifestou sobre as acusações. Grávida de sete meses, Rayne Luiza, noiva de Pedro, afirmou que está cuidando da própria saúde emocional após ter a intimidade exposta em rede nacional.

Pedro é natural de Curitiba e integra o grupo Pipoca do BBB 26. Ele entrou no reality após ser o mais votado pelo público na Casa de Vidro do Sul. Ao site oficial do programa, afirmou que já chegou a morar em um canteiro de obras durante a adolescência, após conflitos familiares, e hoje trabalha como vendedor ambulante de flores e trufas, além de manter uma floricultura digital.

