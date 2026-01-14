Kerline dá resposta afiada a comentário de Juliano Floss no BBB 26

O BBB 26 ainda está no início, mas já rende repercussões fora da casa. A ex-BBB cearense Kerline Cardoso virou assunto após ser mencionada por Juliano Floss em uma conversa com o participante Pedro.

Na tentativa de confortar o colega, o influenciador afirmou que Kerline não teria carisma, apesar de seguir trabalhando com publicidade após ser a primeira eliminada do BBB 21.

“A Kerline, que saiu na primeira semana, que não tem metade, nem 10%, nem 1% do carisma que você tem, nem 1%… até hoje ela ganha dinheiro de publicidade”, disse Juliano durante o papo.

A fala rapidamente chegou até Kerline, que respondeu nas redes sociais. No X, ela ironizou o comentário e relembrou um episódio polêmico envolvendo o influenciador. “Por isso tirou 9.9 no ‘Dança dos Famosos’ (risos)”, escreveu, citando a nota recebida por Juliano na edição de 2024 do quadro.

Veja publicação

Em seguida, a ex-BBB completou o desabafo: “Isso é puro preconceito dele só porque eu não sei fazer dancinha. Sempre trabalhei muito para fazer a minha limonada. Não é mole, não, viu?”.

A resposta faz referência à polêmica vivida por Juliano Floss no “Dança dos Famosos”, quadro do Domingão. Na ocasião, ele recebeu nota 9.9 da atriz Nathalia Dill, acabou eliminado da competição e publicou indiretas nas redes sociais, o que levou o assunto aos assuntos mais comentados do X.