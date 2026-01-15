Anitta será a atração da primeira festa do BBB 26

A primeira festa desta temporada do Big Brother Brasil será comandada por Anitta. Veterana nos palcos do reality, a cantora se apresentará nesta sexta-feira (16).

O show terá dois momentos: uma apresentação solo da artista e uma performance dela como Larissa, junto com o DJ Matheus Alves. Os brothers e as sisters ouvirão clássicos como "Menina Má", "Vai, Malandra", "Envolver" e "Movimento da Sanfoninha", mas também hits recentes como "Joga pra Lua" e "Lugar Perfeito".

Segundo a Globo, a popstar também se juntará aos confinados na pista de dança, garantindo momentos de descontração e interação.

Cenografia

A cenografia será imersiva e tecnológica. Os participantes terão acesso à festa por meio de um túnel de LEDs com artes em 3D que se estenderão por toda a ornamentação do local em diferentes formatos.

Além disso, será montado um set interativo de revestimento reflexivo para produção de conteúdo e mobiliário em forma de cubos.