Quarto Branco é acordado por sirenes e choro de bebê após 55 horas de confinamento
Oito candidatos disputam as duas últimas vagas ao reality.
Os participantes do Quarto Branco do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram acordados, na manhã desta quinta-feira (15), com diferentes ruídos barulhentos. Apesar do incentivo para levantar os brothers, apenas Leandro se movimentou, mas voltou a dormir.
A direção do programa usou diferentes barulhos sobrepostos para tentar acordar os confinados, como o choro estridente de uma criança e sirenes. Oito candidatos ainda disputam as duas últimas vagas ao reality em uma prova de resistência.
Quem ainda está no Quarto Branco do BBB 26?
Lívia – Região Norte
Elisa e Matheus – Região Sul
Gabriela – Região Sudeste
Chaiany e Ricardo – Região Centro-Oeste
Rafaella e Leandro – Região Nordeste
O Quarto Branco do BBB 26 completou 55 horas de duração na manhã de hoje. A dinâmica iniciou na noite de segunda (12), na estreia do programa, com candidatos das Casas de Vidro que não venceram a votação do público
Veja também
Quem acompanha a transmissão do cômodo, observa os participantes deitados próximos uns dos outros como proteção ao frio, além de latas de água e recipientes com bolacha água e sal ao lado dos participantes.
Até o programa exibido pela Globo na noite de quarta-feira (14), ainda não houve contato de Tadeu Schmidt com os confinados no Quarto Branco.