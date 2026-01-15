Quarto Branco é acordado por sirenes e choro de bebê após 55 horas de confinamento

Os participantes do Quarto Branco do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram acordados, na manhã desta quinta-feira (15), com diferentes ruídos barulhentos. Apesar do incentivo para levantar os brothers, apenas Leandro se movimentou, mas voltou a dormir.

A direção do programa usou diferentes barulhos sobrepostos para tentar acordar os confinados, como o choro estridente de uma criança e sirenes. Oito candidatos ainda disputam as duas últimas vagas ao reality em uma prova de resistência.

Quem ainda está no Quarto Branco do BBB 26?

Lívia – Região Norte

Elisa e Matheus – Região Sul

Gabriela – Região Sudeste

Chaiany e Ricardo – Região Centro-Oeste

Rafaella e Leandro – Região Nordeste

O Quarto Branco do BBB 26 completou 55 horas de duração na manhã de hoje. A dinâmica iniciou na noite de segunda (12), na estreia do programa, com candidatos das Casas de Vidro que não venceram a votação do público

Quem acompanha a transmissão do cômodo, observa os participantes deitados próximos uns dos outros como proteção ao frio, além de latas de água e recipientes com bolacha água e sal ao lado dos participantes.

Até o programa exibido pela Globo na noite de quarta-feira (14), ainda não houve contato de Tadeu Schmidt com os confinados no Quarto Branco.