Relembre os participantes do BBB que já passaram mal no confinamento

Nesta quarta-feira (14), o ator e participante do Big Brother Brasil (BBB) 26 Henri Castelli teve uma convulsão durante Prova do Líder. A situação preocupou os outros brothers e o público.

Ao longo das 26 edições do programa, outros casos de participantes passando mal foram registrados. Confira abaixo a lista dos principais episódios.

BBB 25

João Pedro

Legenda: João Pedro passou mal após a primeira fase da Prova do Líder Foto: Reprodução/TV Globo

O brother passou mal após a primeira etapa da Prova do Líder do Big Brother Brasil 25, e foi levado para atendimento pela equipe médica do programa. Pouco tempo antes, o participante já havia se queixado de um machucado na mão adquirido durante a competição.

Raissa

Legenda: Raissa passou mal durante a festa, mas foi atendida e retornou ao convívio com os brothers Foto: reprodução/Gshow

A sister Raissa, também do BBB 25, passou mal após comer um prato com camarão durante a primeira festa daquela edição. A jovem apresentou reação alérgica forte ao crustáceo e precisou de atendimento médico providenciado pela produção do programa.

Vanessa Lopes

Legenda: Sister não aguentou a pressão do programa Foto: Reprodução/Globoplay

O participante não chegou a desmaiar ou passar por algo similar, mas desistiu do programa por se sentir mal mentalmente. Após um dia de turbulência emocional, a sister apertou o botão de desistência por acreditar que estava sendo perseguida pelos outros participantes.

BBB 24

Davi Brito

Após resistir mais de 15 horas na Prova do Líder, Davi passou mal e precisou ser carregado até o confessionário. O brother chegou a gritar pedindo “socorro” por conta de fortes dores nas pernas, que ele alegava desde quando desistiu da disputa pela liderança.

Alane

Antes da segunda festa do BBB 24, Alane desmaiou durante uma conversa com Nilzam, que a levou para o confessionário apoiado por outros brothers. Os dois estavam na cozinha falando sobre a situação envolvendo a opinião de alguns participantes sobre Vanessa Lopes. No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt acalmou o público.

BBB 23

Sarah Aline

Legenda: Mais cedo, ainda na quarta-feira (22), ela também sentiu mal-estar ao descobrir dinâmica de repescagem Foto: reprodução

A psicologa passou mal durante a Festa da Líder Bruna Griphao e precisou solicitar ajuda médica para a produção do BBB 23. A sister deixou o ambiente de festejo e se dirigiu até o confessionário, onde pediu atendimento especializado para a organização do reality show.

BBB 21

Pocah

Legenda: Pocah bebeu demais e acabou falando sobre Juliette Foto: Reprodução/TV Globo

Após chateação com Juliette, Pocah bebeu e passou mal. Depois de desabafar com Arthur sobre os comentários de Juliette no jogo da discórdia, a funkeira descontou os sentimentos em cima do álcool. Pocah tentou conversar com a paraibana, que não quis papo e as duas discutiram.

Viih Tube

Legenda: Participantes ajudam a sister e a colocaram na cama Foto: reprodução/TV Globo

Durante a festa em homenagem ao líder Caio Afiune, no BBB 21, a youtuber exagerou no consumo de bebida e precisou ser ajudada pelos colegas. João Luiz carregou a participante da pista de dança para o banheiro e a fez usar enxaguante bucal, depois a levou para cama.

BBB 20

Daniel Lenhardt

Legenda: Daniel levantou poucos segundos depois da queda. Foto: Globo.

O participante passou mal após desistir da prova do líder, que era de resistência. Ao descer do suporte, Daniel acabou desmaiando. O brother não recebeu apoio de nenhum outro concorrente e conseguiu despertar poucos segundos depois.

BBB 14

Aline Dahlen

Assim como Lenhardt, Aline passou mal na durante uma prova de residência. Durante uma prova do líder, a sister não aguentou o calor e acabou desmaiando após resistir por 13 horas.

BBB 8

Juliana Góes

Legenda: Juliana Góes foi socorrida por outros participantes. Foto: Globo/gshow.

Também durante uma prova do líder, a participante disputava uma dinâmica de resistência. Juliana Góes passou mal e precisou ser socorrida pelos colegas e produção.

BBB 5

Marielza Souza

Legenda: Participante desmaiada na piscina. Foto: Globo.

Marielza Souza Santos, uma das participantes da quinta edição do programa, chegou a ser internada após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e precisou abandonar a competição. Ela foi socorrida pelos companheiros da casa e atendida pelos médicos de plantão.