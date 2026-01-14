Relembre os participantes do BBB que já passaram mal no confinamento
Na edição atual, o ator Henri Castelli apresentou um quadro de convulsão.
Nesta quarta-feira (14), o ator e participante do Big Brother Brasil (BBB) 26 Henri Castelli teve uma convulsão durante Prova do Líder. A situação preocupou os outros brothers e o público.
Ao longo das 26 edições do programa, outros casos de participantes passando mal foram registrados. Confira abaixo a lista dos principais episódios.
BBB 25
João Pedro
O brother passou mal após a primeira etapa da Prova do Líder do Big Brother Brasil 25, e foi levado para atendimento pela equipe médica do programa. Pouco tempo antes, o participante já havia se queixado de um machucado na mão adquirido durante a competição.
Raissa
A sister Raissa, também do BBB 25, passou mal após comer um prato com camarão durante a primeira festa daquela edição. A jovem apresentou reação alérgica forte ao crustáceo e precisou de atendimento médico providenciado pela produção do programa.
Vanessa Lopes
O participante não chegou a desmaiar ou passar por algo similar, mas desistiu do programa por se sentir mal mentalmente. Após um dia de turbulência emocional, a sister apertou o botão de desistência por acreditar que estava sendo perseguida pelos outros participantes.
BBB 24
Davi Brito
Após resistir mais de 15 horas na Prova do Líder, Davi passou mal e precisou ser carregado até o confessionário. O brother chegou a gritar pedindo “socorro” por conta de fortes dores nas pernas, que ele alegava desde quando desistiu da disputa pela liderança.
Alane
Antes da segunda festa do BBB 24, Alane desmaiou durante uma conversa com Nilzam, que a levou para o confessionário apoiado por outros brothers. Os dois estavam na cozinha falando sobre a situação envolvendo a opinião de alguns participantes sobre Vanessa Lopes. No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt acalmou o público.
BBB 23
Sarah Aline
A psicologa passou mal durante a Festa da Líder Bruna Griphao e precisou solicitar ajuda médica para a produção do BBB 23. A sister deixou o ambiente de festejo e se dirigiu até o confessionário, onde pediu atendimento especializado para a organização do reality show.
BBB 21
Pocah
Após chateação com Juliette, Pocah bebeu e passou mal. Depois de desabafar com Arthur sobre os comentários de Juliette no jogo da discórdia, a funkeira descontou os sentimentos em cima do álcool. Pocah tentou conversar com a paraibana, que não quis papo e as duas discutiram.
Viih Tube
Durante a festa em homenagem ao líder Caio Afiune, no BBB 21, a youtuber exagerou no consumo de bebida e precisou ser ajudada pelos colegas. João Luiz carregou a participante da pista de dança para o banheiro e a fez usar enxaguante bucal, depois a levou para cama.
BBB 20
Daniel Lenhardt
O participante passou mal após desistir da prova do líder, que era de resistência. Ao descer do suporte, Daniel acabou desmaiando. O brother não recebeu apoio de nenhum outro concorrente e conseguiu despertar poucos segundos depois.
BBB 14
Aline Dahlen
Assim como Lenhardt, Aline passou mal na durante uma prova de residência. Durante uma prova do líder, a sister não aguentou o calor e acabou desmaiando após resistir por 13 horas.
BBB 8
Juliana Góes
Também durante uma prova do líder, a participante disputava uma dinâmica de resistência. Juliana Góes passou mal e precisou ser socorrida pelos colegas e produção.
BBB 5
Marielza Souza
Marielza Souza Santos, uma das participantes da quinta edição do programa, chegou a ser internada após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e precisou abandonar a competição. Ela foi socorrida pelos companheiros da casa e atendida pelos médicos de plantão.