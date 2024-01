Segunda festa do BBB 24 é marcada por desmaio e clima tenso entre os brothers; veja destaques

Com show da Ludmilla, os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 24 curtiram a segunda festa da edição, que teve flerte, choro, desavença e até desmaio, durante a madrugada deste domingo (14). A noite foi cheia de conversas polêmicas entre os participantes.

Ainda antes do momento de curtição, Alane desmaiou durante uma conversa com Nilzam, que a levou para o confessionário apoiado por outros brothers. Os dois estavam na cozinha falando sobre a situação envolvendo a opinião de alguns participantes sobre Vanessa Lopes.

No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt acalmou o público ao compartilhar o estado de saúde de Alane: "Já foi atendida, está tudo bem com ela. Foi só um nervosismo: pressão está ótima, coração está ótimo, a menina está maravilhosa. Ela vai para a festa, vai se divertir".

Emoções afloradas

Davi chorou durante um diálogo com Isabelle e disse que ela será colocada no Paredão pois revelou o voto contra Nizam. O participante ainda disse que quer disputar a final com a sister.

"Quero que você entenda que isso aqui é jogo, ninguém está aqui pra brincar. Para de agir com o coração", declarou.

Outra conversa também causou choro: Nizam, depois de conversar com Alane, voltou para o quarto e foi às lágrimas sozinho.

Vontade de beijar

Nizam ficou pertinho de Alane logo no começo da festa e compartilhou a vontade de dar um beijo na participante. "Só depende de você, se você quiser. Quero muito te beijar embaixo da chuva", declarou.

Alane respondeu no mesmo momento: "ainda bem que está chovendo muito, e por muito tempo". No entanto, em outra ocasião, Nizam descartou a possibilidade de se relacionar com Alane.

Legenda: Nilzam descartou a possibilidade de se relacionar com Alane Foto: Reprodução/Redes sociais/TV Globo

Conversando com Giovanna, ele disse que a modelo é "pouco emocionada" e destacou a diferença de idade entre os dois. "Eu vou pular fora. Vou tirar meu carrinho fora", concluiu.

Desavenças na casa

Antes de se recolher para chorar, Nizam conversou com diversos participantes sobre a fofoca envolvendo Vanessa Lopes. Durante a festa, ele procurou MC Bin Laden para pedir que o artista conversasse com a influenciadora sobre a situação.

O cantor foi contrário ao pedido, dizendo "eu não posso manipular ela". Nizam completou: "Eu não quero que você manipule. Eu quero que você só explique. A gente vai conversar, só fala assim, chegou de uma maneira errada", insistiu.

Legenda: Nilzam teve várias conversas com participantes durante a noite Foto: Reprodução/Redes sociais/TV Globo

Nizam também dialogou com Pizane e concluiu que vai conversar com Vanessa neste domingo. "Porque foi colocado palavra na minha boca de injustiça. É uma injustiça, velho. Ainda mais falar de mim que tenho sido solícito para a casa inteira. Tenho feito tudo para todo mundo, tá ligado?", refletiu.

O participante ainda procurou Yasmin Brunet, que não considera um julgamento por parte de Nizam. "Eu falaria com ela, e acho que ela ouviria", aconselhou a sister.

Namoro ou amizade?

Isabelle avaliou a sua relação com Vinicius durante uma conversa com Michel e afirmou que não pretende ficar com o atleta. "Vinicius é um príncipe, mas acho que eu não ficaria com ninguém aqui", frisou.

A dançarina ressaltou que o reality não é o lugar onde ela vai começar a namorar. "Se fosse pra ter compromisso com alguém, eu já entrava aqui namorando. Porque eu não sou solteira lá em Manaus. Não é isso que Deus quer pra mim. Aqui não".

Diferença de idade

Wanessa, Yasmin e Rodriguinho refletiram, durante a festa, sobre o convívio com os participantes mais jovens da casa. Os cantores sentem dificuldade na interação com os demais.

"Eu estou sentindo um choque de geração. "Eu estou por fora das conversas, comecei a ser eliminada das conversas. Percebo que chego em um lugar e as pessoas param de falar", avaliou Wanessa, que tem 41 anos.

Rodriguinho de braços cruzados

A postura de Rodriguinho durante o show da Ludmilla, distante e de braços cruzados, gerou comentários nas redes sociais. Após a apresentação, inclusive, ele criticou a letra de uma música da cantora.

Legenda: Postura de Rodriguinho foi vista de forma negativa em comentários nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais/TV Globo

Vários hits como "Hoje", "Socadona" e "Maldivas" fizeram parte da participação de Ludmilla. Beatriz subiu no palco e cantou junto com a artista.

Desfile

Na festa, os participantes ainda assistiram a um desfile, ainda antes da festa, com a entrada de famosos no mundo da moda, música e entretenimento. Mas os modelos usavam perucas para cobrir uma parte do rosto e os brothers não descobrissem.