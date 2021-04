A festa em homenagem ao líder Caio Afiune foi em clima de rodeio no BBB 21 durante a madrugada desta quinta-feira (15). A comemoração teve papo sobre jogo, suposto paredão falso e até sisters já se planejando para chegar à final.

A festa começou com o astral dos participantes lá em cima, com muita dancinha. Porém, antes mesmo de iniciar o evento, o líder Caio foi surpreendido pela produção e recebeu de figurino o próprio chapéu de cowboy, o que o deixou emocionado. Já vestido para comemoração e usando o assessório, o brother disse estar "se sentido muito bem" com ele mesmo.

Legenda: Caio ficou emocionado e com os olhos lacrimejando ao ver a decoração da festa Foto: reprodução/TV Globo

O cenário de fazenda contagiou os brothers, que dançaram juntos ao som da música "Clima de Rodeio" da banda Dallas Company, canção que iniciou a pista de dança. Caio ficou emocionado com o cenário, que teve direito até a trator. Camilla de Lucas elogiou o tema: "a festa mais bonita até aqui. Finalmente estamos na fazenda do Caio!", brincou a sister.

A influenciadora e a Juliette Freire aproveitaram o veículo que compunha a decoração da festa, subiram no trator e brincaram estarem indo para a final do programa.

"Estamos chegando, BBB! Estamos chegando na final!", disse a advogada.

Paredão falso e bebedeira

Viih Tube desabafou com Arthur Picoli sobre a especulação de alguns participantes de que o paredão em que Thaís Braz saiu, na terça-feira (13), seria falso.

"Uma coisa que me deixa chateada é, no meio da festa do Caio, ficar falando 'e se a Thaís voltar?'. Ela olhou no meu olho e falou, 'eu quero você bem, eu quero você feliz', e pronto, não tem o que fazer", disse a sister.

Em resposta, o brother disse que se a goiana voltasse ele ficaria menos preocupado do que quando Carla Diaz retornou. "É uma pessoa que não tem problema com ninguém" justificou.

Legenda: Youtuber disse estar chateada com a insistência dos brothers no assunto Foto: Reprodução/TV Globo

Durante a festa do líder, a youtuber contou estar sentindo falta da amiga. Ela chegou até a adotar um dos milhos espalhados pelo cenário para criar uma "boneca" dizendo ser a cirurgiã-dentista. Viih Tube ainda chorou e desabafou para Camilla dizendo querer a sister "de volta".

Ao longo da noite, a youtuber exagerou no consumo de bebida e precisou ser ajudada pelos colegas. João Luiz carregou a participante da pista de dança para o banheiro e a fez usar enxaguante bucal, depois a levou para cama.

Ao retirar o tênis que Viih Tube usava, João reclamou do forte chulé dela. "É porque eu suei", respondeu, mas ele não se convenceu. Juliette, que também acompanhava a dupla, ficou em choque. "Vitória, que chulé da miséria. Vitória, que chulé da p****", protestou a advogada.

Legenda: Participantes ajudam a sister e a colocaram na cama Foto: reprodução/TV Globo

Arthur recebe medicação

O instrutor de crossfit, Arthur, passou mal e precisou receber atendimento no confessionário durante a madrugada. Ele contou aos colegas de confinamento que recebeu soro para ingestão. O rapaz sofreu com diarreia e enjoo. "Fui 'no' banheiro sete vezes durante a festa do Caio", detalhou.

Juliette se preocupou com a situação do brother e tentou descontrair ao levantar a camiseta dele para ouvir sua barriga "trabalhando". "Ela está se preparando para evacuar".

Legenda: Arthur recebeu atendimento no confessionário enquanto acontecia a festa do líder Caio Foto: reprodução/TV Globo

Fiuk ficou surpreso ao verificar que Arthur estava pálido e perguntou como ele tava se sentindo. "Você 'tá' quase da minha cor. Você tem que ver isso aí", disse o cantor. O crossfiteiro então contou que recebeu atendimento no confessionário, mas que não foi de um médico, o que deixou os outros participantes preocupados.

Postura de brothers deixa Caio chateado

O fazendeiro Caio não ficou feliz com o comportamento dos colegas durante a sua festa e foi dormir cedo. Juliette foi a primeira a perceber o descontentamento do líder. "Ele ficou triste porque o povo estava nem aí", disse a advogada.

"O cabra espera a vida inteira por uma festa dessa e o povo fica de moído", disse ela para Camilla de Lucas. Mas a influenciadora negou que isso tenha acontecido. "Não, Juliette, não fala isso, não", afirmou ela que questionou onde o fazendeiro estava.

Caio se estressou porque os brothers foram para dentro da casa enquanto a festa rolava, o que ele acreditou ser desrespeitoso.