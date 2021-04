Thaís é a décima eliminada do BBB 21, com 82,29% dos votos

Thaís foi a décima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21 no paredão desta terça-feira (13), após levar 82,29% dos votos do público. Enquete realizada pelo Diário do Nordeste apontou a eliminação da cirurgiã-dentista

A goiana estava na berlinda com Arthur e Fiuk, que tiveram 15,88% e 1,83% dos votos respectivamente. Eliminação foi anunciada pelo apresentador Tiago Leifert no programa ao vivo desta terça.

A sister teve sua trajetória na "casa mais vigiada do Brasil" marcada pela amizade com Viih Tube e pelo relacionamento com Fiuk.

Thaís também foi alvo de críticas e memes nas redes sociais por "pipocar" em dinâmicas do jogo e também pela sua dificuldade em formular posicionamentos.