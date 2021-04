A cirurgiã-dentista Thaís, participante do BBB 21, é apontada na enquete do Diário do Nordeste como a 11ª eliminada do reality. Conforme dados da pesquisa, com mais de 39 mil interações, a parceira da sister Viih Tube, pode alcançar 66,2% de rejeição. Ela compete paredão com Arthur e Fiuk, na noite desta terça-feira (13).

Arthur em segundo e Fiuk em terceiro

O profissional de educação física Arthur atingiu 29% de rejeição. Já o ator e cantor Fiuk obteve 4,8% dos votos para deixar o reality. A formação do paredão teve início com a imunização do Anjo, João Luiz, que deu o colar para Camilla de Lucas. Logo após, o Líder, Caio, apontou Thaís para a berlinda.

Foto: Diário do Nordeste

Em seguida, a casa votou. Os brothers e as sisters podiam escolher qualquer participante, exceto o Líder, Caio, e Camilla de Lucas, que ganhou o colar do Anjo. Arthur e Pocah foram os mais mencionados no confessionário.

Na sequência, os emparedados, menos Thaís, que foi direto para a noite de eliminação porque foi indicação do Líder, Caio, jogaram a prova bate e volta, que exigiu sorte dos participantes.