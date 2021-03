Carla Diaz retorna do quarto secreto e acorda brothers na casa do BBB 21

Carla Diaz retornou do quarto secreto na manhã desta quinta-feira (11) e assustou os colegas de confinamento ao explicar o paredão falso. Aos gritos, ela abraçou Camilla de Lucas, Juliette e Pocah. Emocionada, a atriz também comemorou ao lado de Arthur e o pediu em namoro: "você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?".

Vestida de Dummy, fantasia usada pelos integrantes da produção quando precisam entrar no ar durante as provas, ela foi direto aos quartos para anunciar a novidade. "Zerei esse programa! Eu estou chocada!", disse ela sobre a fantasia pouco antes da volta oficial.

A expectativa nas redes sociais foi tamanha que o serviço de streaming Globoplay, responsável por parte da transmissão 24h do reality show, saiu do ar por longos minutos pouco antes da entrada da sister.

Não demorou para que a repercussão com os participantes começasse. O primeiro a tentar contato com Carla foi Fiuk. Questionando o retorno, o cantor chegou a dizer que eles não tinham acesso a tudo de dentro da casa.

Com uma banana na mão, ela o respondeu falando sobre as ações no programa. "Eu via que, por exemplo, a questão das brincadeiras era algo que eu faço com meus amigos", comentou. No entanto, os dois se abraçaram depois do momento.

Legenda: Fiuk recebeu uma banana da atriz Foto: reprodução/Gshow

Enquanto isso, a rivalidade entre Carla e Viih Tube começou a se desenhar. "Vi até muita coisa que eu não queria ver", disparou a "eliminada". Com expressão de reprovação, a youtuber não escondeu o desgosto. "Tenho certeza disso", rebateu.

Já no momento de confraternizar com Camilla e João Luiz, ela voltou a lembrar sobre como os acontecimentos devem ganhar novas configurações. "Enfim, muita coisa vai mudar. Não é à toa que as pessoas estão ali na sala depois de tanta coisa que falaram", pontuou.

Retorno anunciado

O momento do retorno da atriz ao jogo foi anunciado ainda na madrugada de quarta (10), quando Tiago Leifert explicou como ele seria conduzido. Inicialmente, o apresentador pediu para que os espectadores ficassem ligados das 8h às 9h, mas Boninho mudou de ideia.

Legenda: Antes de retirar a fantasia, a sister acordou os brothers com batidas nas portas do quarto Foto: reprodução/Globoplay

"Ei, BBB! A gente mudou de ideia aqui! Galera pediu e a gente atende: 12h", escreveu o Big Boss, como é chamado o produtor do programa. Nas redes sociais, o público pediu para que a sister retornasse no fim de manhã por conta da duração prolongada da festa.

No quarto secreto

Desde o fim da noite de terça-feira (9), Carla foi separada da casa do BBB 21 após eliminação falsa. A artista recebeu 62,65% da preferência dos que participaram na votação da semana.

Legenda: A atriz recebeu 62,65% dos votos do público para ir ao quarto secreto Foto: reprodução/Gshow

No quarto secreto, criado especialmente para manter distância da casa principal do reality, ela teve acesso a imagens dos brothers e pode acionar os diálogos com um total de seis cards. Cada um deles possibilita a escuta de duas horas completas de áudio, trazendo informações privilegiadas à atriz.

Vantagens no jogo

Além da explicação da dinâmica do retorno, Tiago Leifert usou o ao vivo do programa para falar das vantagens concedidas a Carla dos próximos dias.

A participação da sister na Prova do Líder nesta quinta (11) já está garantida, assim como o poder de vetar a decisão do anjo da semana. Dessa forma, ela poderá escolher duas opções: mudar a decisão do Monstro ou da imunização.

Segundo Leifert, Carla não precisa comunicar a decisão aos demais participantes e tem a possibilidade de utilizar o benefício em um prazo de duas semanas.