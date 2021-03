Arthur especula próximo paredão no BBB 21: 'a galera vai ficar com medo de mim'

Arthur, um dos emparedados na última terça (9) no BBB 21, parece estar confiante para os próximos episódios do reality show. "A galera vai ficar com medo de mim", afirmou a Projota durante a festa do líder Rodolffo, realizada na noite de quarta (10).

Segundo Arthur, esse já havia sido um dos pensamentos levantados pelos dois aliados. Em resposta, o rapper completou as próximas estratégias de jogo. "Eu estava pensando aqui: o ideal não é você pegar Líder, era eu pegar. Quem vai te puxar?", disse.

Os dois continuaram a conversa refletindo sobre uma possível indicação da sister Thaís. "Se eu mandar ela, qual a chance dela te puxar? Só se ela não raciocinar na hora", imaginou Projota.

Para Arthur, a possibilidade é válida mesmo que os dois tenham se aproximado de Viih Tube, principal amiga de Thaís. "É bom porque eu estou muito próximo da Viih. Dá para jogar ali. Eu gosto dela também, lógico, mas dá para falar, Viih...", disse Arthur.

Vantagens do paredão

Mesmo com as especulações sobre os passos no confinamento, Arthur ainda não sabe das repercussões do paredão falso, que disputou ao lado de Carla Diaz, João Luiz e Caio.

O brother, que ficou em 4º lugar no resultado da berlinda, deve ganhar voto com peso 2 como vantagem, o que pode utilizar em um período de duas semanas. Além disso, ele também não imagina o retorno de Carla, com quem mantém relacionamento amoroso no confinamento.