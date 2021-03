Carla Diaz analisa jogo do BBB 21 no quarto secreto; veja lista de 4 descobertas da atriz

Carla Diaz foi a escolhida pelo público para ir ao quarto secreto do BBB 21 na noite de terça-feira (9). Logo após deixar a casa do reality show e entrar no cômodo, a atriz soube como poderia usar o benefício no jogo: ao todo, seis cards liberariam o áudio do confinamento para que pudesse descobrir mais sobre os adversários e colegas.

Em meio à euforia de escapar da eliminação, Carla não demorou a usar a vantagem. A artista comunicou à produção sobre o desejo de escutar os debates na competição e conseguiu ver os acontecimentos durante duas horas consecutivas.

De cara, percebeu as especulações entre Gilberto, Thaís e Viih Tube sobre os motivos para que ela tenha deixado a casa. Além disso, também observou os posicionamentos de Juliette durante a madrugada.

Pensando nisso, montamos uma lista com resumos sobre as principais descobertas de Carla Diaz no quarto secreto do BBB 21. Confira abaixo:

1. Viih Tube descoberta

Legenda: Viih Tube afirmou que Carla Diaz fazia "média" com outros participantes Foto: reprodução/Gshow

Desde o início do jogo, Carla Diaz e Viih Tube formaram amizade. Talvez por isso, a surpresa da atriz foi grande ao ver a youtuber conversando sobre a eliminação dela, nesta terça-feira (9), ao lado de Gilberto e Thaís.

Segundo Viih Tube, Carla chegou a fazer "média" entre os participantes por medo de se comprometer fora do confinamento. "Foi aquela frase que eu já falei algumas vezes aqui que eu sentia da Carlinha que era de fazer média. Para mim, foi tudo sobre isso", apontou.

Logo depois, dessa vez ao lado de João Luiz e Camilla de Lucas, ela voltou a questionar os posicionamentos de Diaz. "O jogo a confundiu. Ela sempre usou a palavra sinceridade. Eu, Vitória, infelizmente, não consigo achar tanta sinceridade assim. Acredito mais que ela estava com um pouco de medo de ser 100% sincera, para não machucar ninguém", pontuou na cozinha da Xepa.

No quarto, Carla fez cara boquiaberta com as acusações da amiga.

2. Gil e Sarah contra Juliette

Legenda: Em conversa com Sarah, Gilberto criticou Juliette e afirmou que ela o havia chamado de mentiroso Foto: reprodução/Gshow

Outro ponto chamou a atenção dos espectadores durante as primeiras horas de Carla no Quarto Secreto: as conversas entre Sarah e Gilberto. Antes considerados favoritos pelo público pela aliança com Juliette, formando o tal 'G3', os dois criticaram a postura da paraibana.

Carla, que visualizou toda a conversa, se mostrou chocada com a descoberta. "Ela me chamou de mentiroso na frente de todo mundo. Ela fica me dando rasteiras. Ao mesmo tempo, em que ela me acolhe, ela está se autopromovendo", disse Gil após questionar se a paraibana estaria falando dele aos demais pela casa.

"Gente, que pesado!", comentou Carla, sozinha, dentro do cômodo escondido. No quadro disponibilizado pela produção do programa, a atriz definiu Gilberto como 'falso' e Juliette como 'inocente'.

3. Influência de Projota

Legenda: Projota questionou o nível de confiança depositada em Carla Diaz durante o jogo Foto: reprodução/Gshow

Enquanto via a conversa dos adversários no jogo, a televisão especial do quarto mostrou para Carla a conversa entre os aliados. Após a saída falsa da atriz de dentro da casa, o rapper Projota conversou por longos minutos com Arthur sobre os motivos da eliminação.

"Eu tinha um pé atrás, não conseguia ter uma confiança total nela. Não tinha. Não era uma pessoa que eu tinha confiança total. Ela só veio agora que estava indo para o Paredão", disparou sobre a proximidade que mantiveram nos últimos dias.

Além disso, também citou o episódio do Big Fone, que expôs Carla diante dos participantes da competição por R$ 1,5 milhão. "Esse lance de ficar fazendo a média... Quando ela está nervosinha, ela dá. Dava em você, dava no Fiuk. Quando ela estava... Ela é braba. E acho que é um dos motivos dela fazer. Ela sabe que é brava. Ela se segura", disse o artista.

Em resposta, Carla definiu Projota como possível suspeito, e também apontou o artista como o principal influenciador de Arthur.

4. Lealdade de Camilla de Lucas

Legenda: Camilla chegou a conversar com Carla pouco antes da eliminação falsa Foto: reprodução/Gshow

Mesmo diante dos diálogos controversos, Carla pode enxergar uma aliança forte: a de Camilla de Lucas. Durante a madrugada, a influenciadora participou de várias conversas sobre a eliminação, mas não criticou Diaz em nenhuma delas.

Ao lado de Viih Tube, Camila defendeu até mesmo a postura de Carla em relação ao Big Fone. "Isso não é uma coisa que torne o caráter da pessoa ruim. Fazer isso de se desesperar, tentar o Big Fone, salvar as pessoas... Se é média ou não, para mim, não ficou muito claro", observou.

Ainda na noite de terça-feira (9), a influenciadora carioca se uniu brevemente a Projota e Arthur para discutir o jogo. Carla, inclusive, comemorou. "Estou adorando que eles estão se aproximando! Obrigado! É isso! Era exatamente isso que eu queria desde o início!", disse.