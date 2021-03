BBB 21: Carla Diaz dá placa de 'falso' e 'agente duplo' para Gilberto e 'inocente' para Juliette

No Quarto Secreto do Big Brother Brasil (BBB) 21, depois de ter sido "eliminada" no Paredão Falso na última terça-feira (9), a atriz Carla Diaz utilizou o painel que tem fotos dos participantes e adjetivos para dar a eles, e colocou "falso" e "agente duplo" em Gilberto, e "inocente" em Juliette.

Ela continuou e deu a placa de "suspeito" ao rapper Projota, enquanto para a digital influencer Viih Tube e Pocah ficaram com um ponto de interrogação.

Mais cedo, depois da "eliminação", Projota e Arthur conversaram na área externa da casa, e o rapper falou que "tinha o pé atrás" com Carla Diaz e que não conseguia ter total confiança nela.

"Ela começou vindo e depois não vinha. Não tinha como confiar 100% nela. Essas atitudes de 'toma plaquinha (de não ganha o BBB 21) Lumena, mas é com amor', não dão. Acho que ela tinha tanto medo de se queimar que ela não se colocava. Ela bota três pessoas no paredão e vai tentar tirar eles do paredão. Ou você tava lá pra isso mesmo ou pra melhorar sua situação. Pra quê? O João não fez isso lá no passado quando deu as três pulseiras", comentou Projota.