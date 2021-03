Carla Diaz é 'eliminada' do BBB 21 e vai para o quarto secreto

A atriz Carla Diaz foi a mais votada do público no paredão falso do Big Brother Brasil (BBB) 21 e vai para o quarto secreto. Ela recebeu 62,40% dos votos. Enquete do Diário do Nordeste apontou o resultado. A sister passou por uma falsa eliminação e ficará isolada dos outros assistindo o que acontece na casa.

Quando retornar para a casa, Carla terá o poder de vetar por duas semanas as decisões do anjo. A "eliminação" foi anunciada pelo apresentador Tiago Leifert na noite desta terça-feira (9). Carla disputou a berlinda com Arthur (1,28%), Caio (8,25%) e João Luiz (28,07%). O trio que ficou na casa também receberá benefícios.

Como funciona o quarto secreto

O quarto secreto terá sinal de TV, mas as imagens de dentro da casa não terão sons. Caso Carla deseje escutar o diálogo que estiver ocorrendo na casa em determinado momento, ela poderá utilizar uma ficha.

A produção do programa informou que, ao todo, seis fichas serão disponibilizadas no quarto. Cada uma delas concede o poder de duas horas de duração para escutar as conversas entre os brothers, que ainda não sabem da reviravolta.

Prêmios do paredão falso

E não é só o preferido dos espectadores quem receberá poder diferenciado esta semana. Todos os indicados à berlinda também serão beneficiados para continuar no jogo.

O 2º e o 3º colocado do paredão falso estão garantidos na Prova do Líder de quinta-feira (11). Já o 4º colocado terá peso duplo no voto durante a formação do paredão durante duas semanas, além de também participar da dinâmica da liderança.