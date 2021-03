Carla Diaz é a favorita para ir ao quarto secreto do BBB 21, aponta enquete do Diário do Nordeste

A atriz Carla Diaz deve ser a escolhida para sair no paredão falso e ir para o quarto secreto do Big Brother Brasil (BBB) 21, conforme aponta enquete do Diário do Nordeste. Com 17.373 votos, a sister foi a mais votada pelos leitores, contabilizando 60,3% dos votos.

Carla disputa o paredão falso com Arthur, Caio e João Luiz, que terminaram a enquete com 4,7%, 12,8% e 22,2% dos votos, respectivamente. A eliminação falsa será anunciada ao vivo na noite desta terça-feira (9).

Além de ir para o quarto separado, na volta para a "casa mais vigiada do Brasil", o escolhido terá o poder de vetar decisões do anjo por duas semanas.

inter@

Como funciona o quarto secreto

O mais votado na berlinda será enviado ao quarto podendo observar os participantes do reality por meio de uma TV. Ao contrário das últimas edições, o benefício será um pouco diferente.

O quarto secreto terá sinal de TV, mas as imagens de dentro da casa não terão sons. Caso o "premiado" deseje escutar o diálogo que estiver ocorrendo na casa em determinado momento, ele ou ela poderá utilizar uma ficha.

A produção do programa informa que, ao todo, seis fichas serão disponibilizadas no quarto secreto. Cada uma delas concede o poder de duas horas de duração para escutar as conversas entre os brothers, que ainda não sabem da reviravolta.

Prêmios do paredão falso

E não é só o preferido dos espectadores quem receberá poder diferenciado esta semana. Todos os confinados indicados à berlinda também serão beneficiados para continuar no jogo.

Além de ir ao quarto secreto, por exemplo, o mais votado poderá vetar o Anjo no próximo domingo. O que significa uma escolha entre duas opções: mudar o castigo do monstro ou para quem será destinada a imunidade. Segundo Leifert, esse poder tem validade de duas semanas.

Enquanto isso, o 2º e o 3º colocado do paredão falso estão garantidos na Prova do Líder de quinta (11). Já o 4º colocado terá peso duplo no voto durante o paredão. Nesse caso, os poderes também terão duas semanas para serem utilizados.