Carla Diaz acredita em paredão falso no BBB 21; Projota diz ter ouvido marteladas

O rapper Projota, a atriz Carla Diaz e a funkeira Pocah conversaram sobre o paredão quádruplo no BBB 21, na noite desta segunda-feira (8). Carla, Caio, Arthur e Projota estão no paredão falso, não sabem da existência da dinâmica de retorno ao reality, mas já acreditam na possibilidade. Durante bate-papo, Carla disse acreditar na existência de um cômodo secreto. "Pode ter a possibilidade de ter até um quarto. Tipo o falso paredão", disse ela.

"A gente ouviu bastante martelada de lá", contou o rapper. Carla perguntou se as batidas aconteceram na segunda-feira. Projota apontou com a cabeça positivamente. A atriz, então, disse que poderia ser alguma prova e Pocah respondeu que não terá prova nos próximos dias. "Por isso que eu tô falando que o que você tá falando é possível. Inclusive, eu ouvi bastante martelada", declarou Projota.





Carla Diaz ainda avaliou as chances de dois participantes serem eliminados. "Pode ser ou pode ser que saiam dois mesmo. Se saírem dois, pode ser que tire esse casal que tá chato demais", declarou ela, em referência ao romance com Arthur Picoli.

O paredão falso do Big Brother Brasil (BBB) 21 foi confirmado pelo apresentador Tiago Leifert e foi formado domingo (7). A dinâmica é diferenciada das últimas edições. Ninguém será eliminado do programa nesta semana. Todos os protagonistas deste paredão terão tarefas e implicações diferentes.

Regras do paredão falso

Quatro pessoas irão ao paredão. A mais votada pelo público terá uma eliminação falsa na terça-feira (9) e vai para um quarto secreto. Ela terá acesso a tudo que acontece na casa por meio de câmeras e, quando retornar, poderá vetar o anjo por duas semanas.

O segundo colocado na votação joga a próxima prova do líder dia 11 de março, assim como o terceiro colocado. O quarto colocado, menos preferido do público, ganhará voto com peso 2 pelo prazo de duas semanas.