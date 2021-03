Carla Diaz é favorita no paredão falso do BBB 21, mostra parcial de enquete do Diário do Nordeste

Carla Diaz deve ser a escolhida pelo público como vencedora do paredão falso no BBB 21, segundo aponta enquete organizada pelo Diário do Nordeste. Mais de 10 mil pessoas opinaram até o início da tarde desta segunda-feira (8) e acreditam que a atriz deve receber o benefício após a "eliminação" da semana.

Ao todo, Diaz já soma 56,9% dos leitores que participaram da enquete. Enquanto isso, João Luiz fica em segundo lugar, com pouco mais de 4.500 votos do público do Diário, número que representa 24% das participações.

Tanto Carla como João foram indicados pelo líder Rodolffo, que recebeu o poder que indicar duas pessoas no domingo, uma do grupo VIP e outra da Xepa.

Menos votos

Já Caio e Arthur parecem não ter muitas chances de receber o benefício, de acordo com o resultado parcial da enquete. Cerca de 14,5% dos votantes optaram pelo fazendeiro, enquanto 4,6% escolheram o crossfiteiro.

Na dinâmica da semana, Caio foi puxado ao paredão pelo contragolpe de Carla Diaz, e Arthur compôs a berlinda após ser o participante mais votado pelos colegas de confinamento.

