Entenda o quarto secreto e como a dinâmica vai funcionar nesta terça no BBB 21

Para além do paredão falso, o BBB 21 ainda traz uma novidade nesta terça-feira (9): o quarto secreto. Será nele onde o participante escolhido como o "eliminado" desta semana terá acesso a regalias como, por exemplo, observar o comportamento dos competidores na "casa mais vigiada do Brasil".

No entanto, mesmo após as diversas explicações dadas pelo programa nos últimos dias, a dúvida sobre como funcionará o benefício ainda paira sobre os espectadores. Você conseguiu entender como será encaminhada a dinâmica?

Segundo Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil, o escolhido pelo público ganhará vantagem, mas não de forma tão fácil como se imaginava. Em edições anteriores, o agraciado conseguia ouvir todas as conversas do confinamento.

Agora, será diferente. O quarto secreto terá sinal de TV, mas as imagens de dentro da casa não terão sons. Caso o "premiado" deseje escutar o diálogo que estiver ocorrendo na casa em determinado momento, ele ou ela poderá utilizar uma ficha.

A produção do programa informa que, ao todo, seis fichas serão disponibilizadas no quarto secreto. Cada uma delas concede o poder de duas horas de duração para escutar as conversas entre os brothers, que ainda não sabem da reviravolta.

Até o momento, não foi informado quanto tempo o quarto deve funcionar com o participante eliminado no paredão falso.

Legenda: Diferente de 2021, o quarto no qual Gleici ficou confinada após paredão falso tinha acesso à maioria das conversas do confinamento Foto: reprodução/Gshow

Prêmios do paredão

E não é só o preferido dos espectadores quem receberá poder diferenciado esta semana. Todos os confinados indicados à berlinda também serão beneficiados para continuar no jogo.

Além de ir ao quarto secreto, por exemplo, o mais votado poderá vetar o Anjo no próximo domingo. O que significa uma escolha entre duas opções: mudar o castigo do monstro ou para quem será destinada a imunidade. Segundo Leifert, esse poder tem validade de duas semanas.

Enquanto isso, o 2º e o 3º colocado do paredão falso estão garantidos na Prova do Líder de quinta (11). Já o 4º colocado terá peso duplo no voto durante o paredão. Nesse caso, os poderes também terão duas semanas para serem utilizados.

