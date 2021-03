Carla, João Luiz, Arthur ou Caio? Veja possíveis cenários para o paredão falso do BBB 21

A noite de formação do paredão do domingo (7) no BBB 211 foi tensa no confinamento e entre os espectadores do programa. Enquanto muitos esperavam pela indicação de Juliette ao paredão falso, Carla Diaz, João Luiz, Caio Afiune e Arthur Picoli foram os indicados em meio à dinâmica semanal do programa para disputarem a preferência do público.

Após a definição da berlinda, no entanto, as dúvidas sobre quem deve ganhar o benefício surgiram entre os Internautas nas redes sociais. O brother escolhido pelo público passará dias em um quarto secreto, com direito a escolher quais conversas deseja ouvir de dentro da "casa mais vigiada do Brasil".

Exatamente por isso, montamos uma lista especial para discutir como a ida de cada um deles pode afetar as próximas semanas do jogo no Big Brother Brasil. Já sabe quem prefere? Confira abaixo:

1. Carla Diaz

Legenda: O nome de Carla é o mais citado entre os espectadores para vencer o paredão falso nesta semana Foto: reprodução/Gshow

A ida da atriz ao paredão falso foi quase anunciada. Desde o último sábado, após atender o Big Fone, Carla vinha sendo alvo de vários participantes no jogo. Entre as acusações, tanto aliados como desafetos no reality chamaram as atitudes da artista de incoerentes.

Alvo de Rodolffo, que a indicou à berlinda, Carla ainda teve que lidar com falta da imunidade na noite de domingo (7). Isso porque Arthur, com quem mantém relacionamento no programa, resolveu conceder o benefício do anjo ao rapper Projota.

Segundo parte dos espectadores, esse pode ser exatamente o embate definido caso Carla seja a escolhida para "vencer" o paredão falso. Trancada no quarto secreto, no qual terá acesso ao total de seis conversas entre os participantes, ela poderá visualizar os debates entre o cantor e o crossfiteiro para encerrar de vez a lealdade ao "namoro". Será?

Além disso, muitos apontam que ela pode ser o pivô de uma revolução completa no G3, que, até então, inclui Juliette, Sarah e Gilberto. Com acesso às conversas, Carla poderia contar à paraibana sobre as dúvidas que os outros dois compartilham confidencialmente.

2. João Luiz

Legenda: João Luiz, que é aliado de Camilla de Lucas, pode perceber jogo de Viih Tube Foto: reprodução/Gshow

Segundo indicado ao paredão, também pelo líder Rodolffo, João Luiz começou no jogo de um jeito meio morno, mas ganhou destaque ao indicar Projota no último paredão.

Sem tantos embates, ele é o segundo mais cotado para vencer a disputa do paredão falso. De acordo com o público, João pode analisar com frieza os passos dos participantes de dentro do quarto secreto e desmascarar alianças que parecem certeiras.

O jogo de Viih Tube, inclusive, pode acabar sendo alvo de João. Circulando entre todos os participantes da casa, a youtuber é apontada nas redes sociais como a personagem mais falsa da edição, mas ainda não teria sido percebida entre os participantes do BBB 21.

Outro conflito que deve se fortalecer com a ida do professor ao quarto secreto é com o próprio Projota. Apontado como um dos vilões da edição, o cantor deixou claro que enxerga João Luiz como alvo para os próximos paredões. Sendo assim, ele pode ser exposto diante dos participantes caso o aliado de Camilla de Lucas volte oficialmente ao confinamento.

3. Arthur Picoli

Legenda: Arthur, que já teve embates com diversos participantes, poderia voltar ainda mais focado no jogo Foto: reprodução/Gshow

Arthur talvez seja o participante com menos chances de ir ao quarto secreto, pelo menos no que depender dos espectadores que especulam nas redes sociais. Na Internet, especialmente no Twitter, o crossfiteiro foi criticado por escolher Projota para imunizar ao invés de Carla Diaz.

No entanto, a saída falsa de Picoli no jogo seria capaz render bons episódios. Ainda que seja apontado como um dos vilões pelo público, Arthur poderia despertar série de conflitos no jogo. Fiuk e Juliette, por exemplo, acabariam sendo dois participantes que ele optaria por escutar de dentro do quarto.

No mais, caso seja o escolhido do público, Arthur poderá enxergar quais as intenções de Carla Diaz, com quem mantém um relacionamento na casa. Apesar de o romance estar abalado devido aos últimos acontecimentos, seria um problema na aliança com Projota.

4. Caio Afiune

Legenda: Caio é aliado de Rodolffo e pode voltar com foco em Juliette Foto: reprodução/Gshow

Entre os indicados, talvez Caio tenha sido o nome menos esperado para esta berlinda. Amigo do líder Rodolffo, o fazendeiro foi indicado após contragolpe de Carla Diaz, com quem se desentendeu durante Jogo da Discórdia.

A ida dele ao quarto secreto, no entanto, não seria benéfica a Juliette. Segundo Caio, a paraibana não deve estar incluída nas estratégias de jogo pensadas por Sarah, Gilberto e Rodolffo, o que poderia piorar com o retorno dele ao jogo.

Sem ter formado intrigas diretas no programa, Caio também teria Carla Diaz como foco, exatamente por ela também ter se indisposto com Rodolffo. Além disso, a volta dele daria forças a aliança formada recentemente com Sarah e Gilberto, que já demonstram sinais de afastamento com Juliette. Confuso, né?

No mais, Caio não é sequer citado nas redes sociais como possível ganhador do benefício nesta semana.

