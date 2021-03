Carla Diaz chora no BBB 21, desabafa sobre imunização de Arthur e indicação de Rodolffo

Após a formação do paredão falso BBB 21, na noite de domingo (8), a atriz Carla Diaz, uma das emparedadas, desabafou sobre a escolha de imunização de Arthur com Gilberto, Juliette, João Luiz, Camilla de Lucas e Juliette na sala. Ela ainda comentou a avaliação de Rodolffo sobre ela na escolha ao paredão.

Carla Diaz disparou: “Quando você mais precisa, vira as costas para você”.Em seguida, ela revelou: “Eu não tenho mais nada a perder”. Camilla de Lucas ressaltou que sabia que isso acontecer. A atriz respondeu: “Não é a questão do anjo. Porque eu já sabia que era do Projota, que está com ele desde o início, antes de tudo. Mas é sobre um egoísmo”.

Sobre o discurso de Rodolffo ao indicá-la ao paredão, a atriz comentou: “É duro ouvir que você não foi leal, porque isso eu fui na forma que eu puder”.

Carla Diaz seguiu na conversa falando sobre companheirismo: “É sobre mim, porque lealdade é sobre caráter. Entendo que a visão de jogo pode ter mostrado outras coisas, mas é muito duro. Você ser abandonada, você ter ficado ali em todas as situações, e a pessoa nem olha mais na sua cara”.

Camilla de Lucas entrou no bate-papo e consolou a sister: “Eu sentia, você sabe o que estou falando. A gente está contigo”. "A gente escuta a sua verdade", completou Juliette.

Indicação

O cantor sertanejo Rodolffo, o líder da sexta semana do BBB21, indicou Carla Diaz, da Xepa, e João Luiz, do VIP, ao Paredão Falso neste domingo.

"A pessoa que vou indicar da Xepa vou usar duas palavras que são princípios básicos para jogar o BBB: coerência e lealdade. Essa pessoa por diversas vezes, vem sido comentada e vem realizando ações e palavras incoerentes na visão de muitos aqui dentro. Semana passada pude experimentar isso, que é a Carla. Se ela fosse leal ao cara que ela está ficando na casa, ele não pensaria duas vezes em dar para ela", declarou Rodolffo.

Paredão falso

O mais votado do paredão falso, entre Carla Diaz, Arthur, Caio e João Luiz, irá para um quarto secreto. O espaço contará com sinal de TV, mas a imagem não terá som. Porém, quando o brother ou a sister que estiver no cômodo quiser ouvir o diálogo ou a ação que estiver acontecendo na casa, poderá usar uma ficha de 2 horas de duração. O participante ou a participante contará com seis cards para gastar durante a sua estadia.





O emparedado mais votado, além de ir para o quarto secreto, poderá vetar o Anjo. Isso significa que ele poderá vetar a escolha do castigo do monstro ou o destino do colar de imunidade. Esse poder poderá ser usado em até duas semanas.

Já o segundo e o terceiro colocado garantem vaga na prova do líder do dia 11 de março. O quarto colocado, por sua vez, vai ter o voto com peso dois. Esse poder também terá o prazo de duas semanas .