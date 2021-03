Em noite de festa no BBB, Carla Dias diz que Arthur pode tê-la prejudicado e chora

Na pista de dança da festa do BBB 21, Carla Diaz decidiu se isolar dos brothers já que não está vivendo dias fáceis no reality. Ao som de "Só os loucos sabem", de Charlie Brown Jr., a atriz se escondeu atrás da mesa de comes e bebes para chorar.

Carla Diaz está vivendo uma crise no relacionamento com Arthur. Além disso, está incomodada pelo julgamento de alguns brothers por suas ações no confinamento.

Depois de chorar na pista de dança, Carla foi para a cozinha. João Luiz sentou ao lado da sister e perguntou o que tinha acontecido. A sister respondeu, aos prantos, dizendo que tem muita coisa que está a magoando.

“As pessoas mudam muito rápido aqui dentro e isso está me deixando maluca. E dói. Essa semana está muito difícil para mim. Essa festa foi ótima, consegui dar uma aliviada. Mas agora acabou de acontecer um negócio que porra”, disse a atriz.

João continua a conversa perguntando se o Arthur teria feito alguma coisa e Carla diz que não está entendendo nada da sua relação com o instrutor de crossfit.

“Às vezes ele fala que é só questão com ele, que não tem nada comigo, mas ele não estava me olhando agora. Ele disse que estava se sentindo culpado por todo mundo ter se afastado de mim porque eu estava com ele, e eu falei: 'mas a culpa não é sua, eu também aceitei'. Aí eu não sei... mudou“, afirmou, emocionada, Carla.

Sem arrependimentos

Carla complementa dizendo que não se arrepende do envolvimento com Arthur e que não queria que eles assumissem essa responsabilidade sozinhos. João ainda pergunta se a sister acredita que Arthur pode ter prejudicado seu jogo.

“Acho que sim, um pouco. Mas eu não me arrependo. Porque eu vivi porque eu estava feliz. Mas quando eu mais precisava da pessoa, a pessoa virou e disse: 'vamos fingir para as pessoas...' Aí cheguei agora, ele estava conversando com a Juliette, não olhava no meu olho e mandou umas indiretas. Tem coisa que machuca”, explicou.