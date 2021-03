Rodolffo vence prova e é o novo líder da semana no BBB 21

O cantor sertanejo Rodolffo Matthaus venceu a prova do líder desta quinta-feira (4) no Big Brother Brasil 21 (BBB) 21. A disputa foi de agilidade e precisão. A novidade desta semana é o que o brother terá duas semanas de imunidade, por conta do paredão falso.

Rodolffo escolheu Caio, Gilberto, Sarah, Juliette, Viih Tube e João para comer bem no VIP da casa. Sobraram Projota, Arthur, Carla, Camilla de Lucas, Pocah, Thaís e Fiuk para a xepa.

Como foi a prova do líder

Todos os brothers jogaram a dinâmica. Cada um tinha uma moto no tabuleiro e precisava movimentá-la usando uma pistola de água. Assim que a água parasse de sair, os jogadores precisavam encontrar a chave correta para abrir o cadeado e apertar o botão para recarregar. O brother que fizesse a moto realizar sua entrega mais rápido ganhava.

Paredão falso

O paredão falso mudou a dinâmica do líder. Rodolffo terá de indicar duas pessoas para a berlinda: uma do VIP e uma da xepa. Devido à dupla indicação e o fato de ninguém ser eliminado do programa nesta semana, o líder terá duas semanas de imunidade.